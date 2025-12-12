A- A+

ELEIÇÕES 2026 Tarcísio diz não acreditar que Flávio Bolsonaro vá desistir de candidatura à Presidência Após evento, governador paulista disse que aprovação do PL da Dosimetria não afeta cenário eleitoral de 2026

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), afirmou nessa quinta-feira (11) que não acredita na desistência da candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência após a aprovação do PL da Dosimetria. A declaração foi dada após participar do seminário “São Paulo e Brasil: Governo e Política”, na Zona Sul do Rio.

"A aprovação do PL da Dosimetria é um passo que se dá. É preciso pensar na questão da pacificação, em como se pacificar. A dosimetria, de certa forma, resolve, com a possibilidade de revisão de penas, a situação de um monte de gente humilde e que já pagou o que tinha que pagar. As pessoas precisam se reconectar com os seus lares. Precisam sair", afirmou Tarcísio.

Questionado se acredita na desistência de Flávio após a aprovação do PL, respondeu que “acha que não”. Sobre sua possível candidatura à reeleição em São Paulo, o governador disse que “está focado nos projetos” do estado.

Menos de 48 horas após anunciar a candidatura, Flávio admitiu no domingo que pode ser retirar da corrida eleitoral pela presidência, mas ressaltou que isso tinha “um preço” a ser negociado. Sem apoio do Centrão e pressionado pelo fraco desempenho em pesquisas, o parlamentar indicou que condicionaria o movimento à aprovação, pelo Congresso, de uma anistia a seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Mais cedo, em São Paulo, Tarcísio disse que a aprovação da redução das penas aos condenados por golpe de estado, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, era o "possível politicamente" e defendeu o avanço da pauta no Senado.

"É o possível no momento. Eu entendo que a gente precisa buscar um caminho de pacificação, de restabelecimento da Justiça. Temos que dar os passos possíveis, e o que era possível politicamente era isso. Então, vamos avançar com esses passos e pensar depois nos próximos", afirmou o governador, após evento de entrega de moradias populares em Carapicuíba, na região metropolitana.

A revisão das penas foi aprovada na Câmara dos Deputados na madrugada de terça-feira e veio na esteira do lançamento da candidatura a presidente de Flávio a pedido do pai, Jair. Apesar de aliviar o tempo a ser cumprido pelo ex-presidente em regime fechado, com previsão de deixar o regime fechado em 2029, a pauta não é a ideal para os bolsonaristas, que tentam uma anistia total.

O próprio Tarcísio articulou publicamente por uma anistia, em Brasília, este ano. Em setembro, quando visitou o ex-presidente em prisão domiciliar, em Brasília, ele também havia criticado a dosimetria das penas como alternativa à anistia:

"Não satisfaz, porque não se pode tratar de redução de penas quando há pessoas presas por crimes que não cometeram", declarou ele à época.

Nos bastidores, contudo, interlocutores dizem que sempre houve pragmatismo na pauta, inclusive por parte do aliado e ex-ministro. Além da dificuldade em aprovar o perdão, existe o receio de comprar uma briga com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que já sinalizaram pela inconstitucionalidade desse modelo.

Veja também