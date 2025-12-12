Sex, 12 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta12/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ELEIÇÕES 2026

Tarcísio diz não acreditar que Flávio Bolsonaro vá desistir de candidatura à Presidência

Após evento, governador paulista disse que aprovação do PL da Dosimetria não afeta cenário eleitoral de 2026

Reportar Erro
Governador de SP, Tarcísio de FreitasGovernador de SP, Tarcísio de Freitas - Foto: Pablo Jacob/Governo SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), afirmou nessa quinta-feira (11) que não acredita na desistência da candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência após a aprovação do PL da Dosimetria. A declaração foi dada após participar do seminário “São Paulo e Brasil: Governo e Política”, na Zona Sul do Rio.

"A aprovação do PL da Dosimetria é um passo que se dá. É preciso pensar na questão da pacificação, em como se pacificar. A dosimetria, de certa forma, resolve, com a possibilidade de revisão de penas, a situação de um monte de gente humilde e que já pagou o que tinha que pagar. As pessoas precisam se reconectar com os seus lares. Precisam sair", afirmou Tarcísio.

Questionado se acredita na desistência de Flávio após a aprovação do PL, respondeu que “acha que não”. Sobre sua possível candidatura à reeleição em São Paulo, o governador disse que “está focado nos projetos” do estado.

Leia também

• Insatisfeito com Flávio, Centrão quer manter aliados para isolar Tarcísio de bolsonaristas

• Tarcísio tem papel importante como governador para nos dar palanque forte, diz Flávio Bolsonaro

• PSD tem posição clara para 2026; se Tarcísio for candidato, vamos apoiá-lo diz Gilberto Kassab

Menos de 48 horas após anunciar a candidatura, Flávio admitiu no domingo que pode ser retirar da corrida eleitoral pela presidência, mas ressaltou que isso tinha “um preço” a ser negociado. Sem apoio do Centrão e pressionado pelo fraco desempenho em pesquisas, o parlamentar indicou que condicionaria o movimento à aprovação, pelo Congresso, de uma anistia a seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Mais cedo, em São Paulo, Tarcísio disse que a aprovação da redução das penas aos condenados por golpe de estado, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, era o "possível politicamente" e defendeu o avanço da pauta no Senado.

"É o possível no momento. Eu entendo que a gente precisa buscar um caminho de pacificação, de restabelecimento da Justiça. Temos que dar os passos possíveis, e o que era possível politicamente era isso. Então, vamos avançar com esses passos e pensar depois nos próximos", afirmou o governador, após evento de entrega de moradias populares em Carapicuíba, na região metropolitana.

A revisão das penas foi aprovada na Câmara dos Deputados na madrugada de terça-feira e veio na esteira do lançamento da candidatura a presidente de Flávio a pedido do pai, Jair. Apesar de aliviar o tempo a ser cumprido pelo ex-presidente em regime fechado, com previsão de deixar o regime fechado em 2029, a pauta não é a ideal para os bolsonaristas, que tentam uma anistia total.

O próprio Tarcísio articulou publicamente por uma anistia, em Brasília, este ano. Em setembro, quando visitou o ex-presidente em prisão domiciliar, em Brasília, ele também havia criticado a dosimetria das penas como alternativa à anistia:

"Não satisfaz, porque não se pode tratar de redução de penas quando há pessoas presas por crimes que não cometeram", declarou ele à época.

Nos bastidores, contudo, interlocutores dizem que sempre houve pragmatismo na pauta, inclusive por parte do aliado e ex-ministro. Além da dificuldade em aprovar o perdão, existe o receio de comprar uma briga com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que já sinalizaram pela inconstitucionalidade desse modelo.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter