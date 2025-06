Tarcísio diz que Bolsonaro estava "triste" após derrota, mas que "jamais mencionou" golpe

A- A+

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou, em depoimento ao Supremo Tribunal Federal ( STF), que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) "jamais mencionou qualquer tentativa" de golpe de Estado.



Ex-ministro de Bolsonaro, Tarcísio relatou que o ex-presidente ficou "triste" após a derrota nas eleições presidenciais de 2022.

O depoimento ocorreu na sexta-feira, mas o vídeo só foi liberado nesta terça-feira pelo STF. Tarcísio foi indicado como testemunha de defesa por Bolsonaro na ação penal que analisa se houve uma tentativa de golpe de Estado.

— Nesse período que eu que eu tive presente com o presidente nessa reta final, novembro, dezembro, nas visitas que eu fiz, de várias conversas, jamais tocou nesse assunto, jamais mencionou qualquer tentativa de ruptura. Encontrei o presidente que estava triste, resignado — afirmou o governador de São Paulo.

No depoimento, Tarcísio também saiu em defesa do governo do antigo presidente. Afirmou que a administração do ex-presidente passou por "cinco grandes crises" e mesmo assim foi um governo de "muitas reformas".

— Foi um período de, 19 a 22, de muitas reformas, de enfrentamento de situações difíceis. O governo enfrentou pelo menos cinco graves crises, começando com a tragédia de Brumadinho, passando pela crise do Covid, uma grave crise hídrica, guerra da Ucrânia e todas elas procurando se sair da melhor maneira possível. Um país que terminou com superávit, um país que terminou gerando emprego, crescendo.

A audiência foi conduzida pelo relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, e ocorreu por videoconferência. Tanto Moraes quanto Gonet não fizeram questionamentos a Tarcísio, que respondeu a perguntas feitas pela defesa de Bolsonaro e do ex-ministro da Justiça Anderson Torres.

Veja também