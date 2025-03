Tarcísio diz que Brasil precisa de pacificação e critica governo federal por ser ''movido pela pauta

A- A+

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), criticou o governo federal, que disse ser "movido pela pauta eleitoral", durante painel na Arko Conference, evento que aconteceu na Galápagos Capital, empresa tradicional do mercado de investimentos.

Questionado sobre a atual conjuntura política, o governador disse ainda que o país precisa de uma "pacificação".

Tarcísio afirmou que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve mobilizar a atenção da sociedade e tirar a atenção de temas importantes.

— A energia está dispersa. Estamos vendo de fato uma antecipação da campanha, e um governo federal movido pela pauta eleitoral. E isso tem um risco, o de tomar decisões erradas — disse Tarcísio de Freitas.

— Só vai se discutir isso durante meses (o julgamento de Bolsonaro). Estamos deixando de discutir envelhecimento da população, reforma administrativa, reforma do sistema político, economia do conhecimento. O bonde da inteligência artificial vai passar e a gente vai pagar caro para usar depois.

Cotado entre os nomes da direita para disputar a eleição presidencial de 2026, Tarcísio de Freitas participou do primeiro painel da conferência. Na fala, ele também disse que o Brasil precisa de uma "pacificação" e fez elogios ao atual presidente argentino:

— Vai ficar uma conta amarga par a ser paga lá na frente. Alguém vai ter de chegar e tomar medidas impopulares para colocar o Brasil no rumo certo. O Milei fez isso com muita propriedade — disse o governador — O Brasil precisa de uma pacificação. Estamos presos em uma agenda que vai nos levar a lugar nenhum. E qual o problema disso? Estamos perdendo uma oportunidade.

Tarcísio se manifestou nas redes nesta quarta-feira sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que tornou Bolsonaro réu por supostamente liderar uma trama golpista no Palácio do Planalto após perder as eleições para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Jair Bolsonaro é a principal liderança política do Brasil, e assim seguirá. Sabemos que esse não é o primeiro e não será o último desafio a ser enfrentado, mas sabemos também que a verdade prevalecerá e sua inocência será comprovada. Estou certo de que Bolsonaro conduzirá esse processo com a coragem que sempre motivou todos ao seu redor. Siga contando comigo e com os milhões de brasileiros que estão ao seu lado", escreveu o governador paulista.

