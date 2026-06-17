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são paulo Tarcísio diz que condenação de Eduardo Bolsonaro "não prejudica" chapa em SP De acordo com o governador e com o deputado André do Prado, porém, grupo deve aguardar recurso do filho do ex-presidente para definir possível troca

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), chamou de “injusta” a condenação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O governador também avaliou que a decisão "não prejudica" a composição da chapa conservadora no estado, na qual Eduardo é primeiro suplente de André do Prado (PL), pré-candidato ao Senado.

Na terça-feira (16), a Primeira Turma da Corte condenou o filho de Jair Bolsonaro (PL) a quatro anos de prisão por coagir magistrados e articular sanções junto ao governo dos Estados Unidos contra o Judiciário brasileiro.

— Primeiro temos que aguardar o acórdão sair, e temos que aguardar o recurso que a defesa vai protocolar. Eu faço meus argumentos os que a defesa apresentou, então acho que a condenação foi injusta, e não prejudica em nada o transcurso da eleição do nosso grupo, a eleição do Flávio (Bolsonaro), a eleição dos nossos senadores aqui, então vamos aguardar agora — falou Tarcísio, durante coletiva de imprensa em evento no qual anunciou a entrega de novas viaturas e armas à Polícia Militar e Civil.

No mesmo evento, Prado afirmou ao Globo que irá conversar com o filho do ex-presidente por telefone nesta quarta (17) para definir os próximos passos. Ele também disse que é preciso “aguardar o recurso ao Plenário do STF”.





Segundo aliados ouvidos pela reportagem, Eduardo deve ditar os próximos passos nessa definição. O filho do ex-presidente deve recorrer ao Plenário do STF nos próximos dias e, depois disso, a equipe jurídica do ex-deputado vai analisar a viabilidade de manter seu nome como suplente na chapa de SP.

Apesar de minimizarem a derrota por ainda faltar um mês para o prazo de registro de candidaturas na Justiça Eleitoral, pessoas próximas ao governador não descartam uma substituição na chapa.

Isso porque a manutenção de Eduardo como suplente poderá colocar em risco a candidatura de André do Prado, e a avaliação de aliados é que ele “não seria irresponsável” de manter seu nome a todo custo. Por enquanto, entretanto, não há um plano B definido e será o próprio Eduardo o responsável por indicar um substituto a suplente.

No sábado, Prado irá fazer um lançamento de sua pré-candidatura ao Senado em Guarulhos, na Grande São Paulo. O evento, que espera reunir 10 mil pessoas, vai contar com a presença de Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, de Tarcísio e de outros nomes da direita.

Eduardo, por sua vez, afirmou na noite desta terça que ficou sabendo da condenação "pela imprensa" e que nunca foi "citado na forma da lei". "Tomo conhecimento, mais uma vez pela imprensa, de que supostamente o STF teria formado maioria para me condenar por algum crime que desconheço. Reitero: até hoje não fui citado na forma da lei. Sigo aguardando notificação regular, por carta rogatória, em local certo e sabido. Esse mesmo instrumento foi expedido a outro acusado no processo, mas a mim nunca foi cumprido. Se o meio existe e a própria Corte o reconhece, por que não a mim?", publicou nas redes sociais. Eduardo está morando no Texas, nos Estados Unidos, desde o ano passado.

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