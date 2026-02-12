Qui, 12 de Fevereiro

Política

Tarcísio diz que defendeu prisão domiciliar para Bolsonaro em encontros com ministros do STF

Governador se reuniu em Brasília com Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes; encontro com Flavio Bolsonaro está previsto para depois do carnaval

Jair Bolsonaro e Tarcísio de FreitasJair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas - Foto: Mauro Pimentel/AFP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou nesta quinta-feira (12) que tratou com ministros do Supremo sobre a migração de regime prisional do ex-presidente Jair Bolsonaro, preso na Papudinha, em Brasília.

Na véspera, Tarcísio se reuniu no STF com Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Nos encontros, além da questão de Bolsonaro, o governador tratou de processos em que São Paulo figura nos polos ativo e passivo.

— Esse foi o ponto principal (processos do estado), mas, obviamente, quando a gente tem oportunidade, sempre leva a questão humanitária. Minha posição também é técnica, porque entendo que o ex-presidente não tem saúde para estar no regime fechado. Ele precisa estar com a sua família para ter a melhor assistência possível.

Tarcísio afirmou que é preciso ter consideração com os ex-presidentes da República,

— É uma coisa que o Brasil precisa aprender. A gente vai trabalhar para que ele possa voltar para casa. Existe assim um sentimento que está sendo construído que isso é plenamente factível, isso tem precedentes, nós temos outros casos. O presidente Collor hoje está na mesma situação e estamos buscando isso para o presidente Bolsonaro também.

A fala do governador ocorreu em Guarulhos (SP), em um evento que durou cerca de três horas, e que contou com a presença de políticos locais, para anunciar o pavimento de cerca de 50 ruas da região. Tarcísio disse que deverá se encontrar com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após o Carnaval para tratar das eleições deste ano. Flávio, indicado pelo pai, é pré-candidato à presidência, posto para o qual Tarcísio já esteve cotado.

Na véspera, Flávio afirmou que se reuniria com o governador "na quinta-feira", o que foi entendido por interlocutores como hoje. Tarcísio retificou.

— Não, esse encontro vai ser depois do carnaval. É para a gente já pensar na estratégia, no apoio, no nosso trabalho, em como vamos caminhar juntos. Vamos desenhar os passos que a gente vai dar para ter um excelente resultado. Ele (Flavio) lembrou todo o suporte que o pai dele me deu, e é verdade, o presidente Bolsonaro foi muito importante na minha trajetória e agora nós vamos segurar a mão do Flávio e vamos com tudo.

