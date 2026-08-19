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ELEIÇÕES 2026 Tarcísio diz que eleição de Flávio facilitaria vida de SP e prevê eventos conjuntos O governador também confirmou uma agenda conjunta com o candidato nesta quinta-feira (20)

O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quarta-feira, 19, que uma eventual eleição do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência facilitaria a relação do governo paulista com a União. Em sabatina da Jovem Pan News, Tarcísio confirmou que os dois participarão juntos de eventos durante a campanha.

"O Flávio eleito presidente, a nossa vida aqui vai ser mais fácil", declarou. Segundo o governador, o alinhamento entre os governos federal, estadual e municipais pode acelerar a execução de políticas públicas.

Na avaliação de Tarcísio, a relação com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é prejudicada por conta do Planalto ver sua gestão como composta por "adversários políticos". Segundo ele, o governo federal não "abraça" São Paulo como faz com outros Estados por esse motivo.

Nesse sentido, Tarcísio citou como exemplo a parceria de sua gestão com a prefeitura da capital paulista. Na avaliação do candidato, a articulação entre as duas administrações tem produzido resultados.

"A gente vai tentar projetar isso para o eleitor no plano federal e mostrar um alinhamento com o Flávio", afirmou.

O governador também confirmou uma agenda conjunta com o candidato presidencial. Segundo Tarcísio, Flávio estará em São Paulo nesta quinta-feira, 20, quando os dois devem almoçar juntos. Eles também devem participar de um evento em Barretos no fim de semana.

O almoço deve acontecer no bairro da Mooca, na capital paulista, após uma sabatina de Tarcísio por veículos de imprensa do Grupo Globo. No próximo sábado, 22, Flávio e o governador de São Paulo devem participar do Festival Peão de Barretos, no interior paulista.

"Sem dúvida, vamos estar juntos. A gente vai ter um almoço juntos. Amanhã tem uma sabatina, mas, logo em seguida, eu me junto a eles. No fim de semana, vamos estar juntos novamente em Barretos. E vamos fazer muitos eventos em conjunto", disse.

A declaração ocorre um dia depois de Tarcísio afirmar que tentaria deixar a polarização nacional de lado e concentrar sua campanha nas políticas públicas estaduais. Na sabatina, o governador disse que apresentará um balanço dos quatro anos de gestão e buscará contrapor um "sentimento de continuidade" a um "sentimento de mudança".

Questionado se ainda se considera um candidato bolsonarista, Tarcísio não respondeu diretamente. Definiu-se como um candidato de "valores cristãos", conservador e liberal, favorável a um Estado mais enxuto, ao setor privado e ao empreendedorismo. Segundo ele, a gratidão ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas população não está "preocupada com ideologia".

"Tenho valores que são comuns aos valores pregados pelo bolsonarismo", afirmou.

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