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Eleições 2030 Tarcísio diz que Flávio Bolsonaro "tem o direito" de disputar a Presidência em 2030 Na semana passada, o senador do PL afirmou que poderá concorrer novamente daqui a quatro anos, caso tenha o apoio do PL

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta terça-feira (10) que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem o direito de disputar a Presidência da República em 2030, mas evitou responder se também pretende concorrer ao Palácio do Planalto.

Questionado sobre a possibilidade de uma disputa entre os dois, Tarcísio disse que ainda não é o momento de discutir a próxima eleição presidencial e que pretende concentrar os esforços no segundo mandato à frente do governo paulista.

– Claro que ele tem direito, veja, uma liderança saiu de uma eleição com 60 milhões de votos, tem todo o nosso apreço, tem todo o nosso respeito. E agora não está na hora de pensar em 2030, que está muito longe. Está na hora de olhar para o estado de São Paulo, disse Tarcísio.

Na semana passada, Flávio Bolsonaro, derrotado pelo presidente Lula nas eleições de outubro, afirmou que poderá voltar a disputar a Presidência em 2030, caso tenha o apoio do PL.

O senador também discordou da decisão de Tarcísio de reconhecer o resultado das urnas.

"Eu não concordo, não sou obrigado a concordar com tudo que ele (Tarcísio) fala", disse Flávio Bolsonaro em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo. Em seguida, o senador respondeu a uma pergunta sobre se ainda mantém a relação com o governador. "Eu falei com ele após eleições, expliquei meu ponto de vista, falei que se tiverem novas eleições eu sou candidato", disse.

Em outro trecho, ao ser questionado sobre a possibilidade de Tarcísio disputar a presidência em 2030, Flávio respondeu que "todos podem se candidatar" e disse que ele próprio se lançaria candidato, se o PL concordar.

A postura do governador, que também disse em entrevista na semana passada que poderia se candidatar em 2030, provocou críticas de integrantes do bolsonarismo, que passaram a questionar a lealdade dele ao grupo político liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Questionado sobre os ataques, Tarcísio minimizou as críticas e afirmou que recebeu manifestações de solidariedade de aliados.

O governador disse que não espera a compreensão de todos, mas ressaltou que as divergências não mudam sua identificação com o grupo:

– Não dá para esperar a compreensão sempre, isso aí também é tranquilo. E isso também não abala a minha convicção de pertencer a um grupo. Eu faço parte de um grupo, a gente sempre procurou fazer o melhor para esse grupo e isso não vai mudar– afirmou o governador.

As declarações foram dadas nesta terça-feira (10), durante a inauguração do novo pronto-socorro do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, na Vila Mariana, zona sul da capital paulista. A cerimônia contou com a presença do secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, e do secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco, que representou o prefeito Ricardo Nunes.

Virada de página

Como mostrou O Globo na semana passada, com Flávio nos EUA, governadores da direita 'viram a página' da eleição diante de desafios fiscais e relação com Planalto.

Um levantamento mostrou que, dos 15 nomes que estiveram ao lado do candidato do PL no segundo turno, 13 se manifestaram para reconhecer expressamente a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ao mesmo tempo, nenhum deles endossou a carta na qual o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro contesta, sem provas, o resultado das urnas.

A postura adotada combina a disputa pelo protagonismo no campo da direita, a formação de alianças regionais e a necessidade de manter pontes com o Palácio do Planalto.

Reeleito em São Paulo, por exemplo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) tornou públicas suas divergências com a reação do senador à derrota e defendeu “olhar para frente”. Ex-ministro de Bolsonaro, o governador é um dos cotados para disputar a Presidência daqui a quatro anos.

“A eleição acabou e agora é preciso olhar para a frente. Entendo o sentimento de Flávio, entendo sua indignação e sua revolta, e esse sentimento é o de muitos brasileiros também. Mas o caminho é respeitar o resultado das urnas e seguir em frente”, afirmou Tarcísio, em nota, após a divulgação da carta de Flávio.

Em Minas Gerais, Flávio havia prometido a Cleitinho Azevedo (Republicanos) rever as condições da dívida do estado com a União, que já supera R$ 180 bilhões, e converter parte dos pagamentos em investimentos estaduais.

Agora, com a derrota do aliado, o governador eleito terá de negociar com Lula, em meio a uma situação fiscal delicada, com déficit de R$ 10,5 bilhões previsto no orçamento de 2027.

Procurado, o mineiro não quis se manifestar, mas tem pregado nas redes sociais a superação de divergências políticas em nome da pacificação do país.

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