A- A+

São Paulo Tarcísio diz que motorista de Haddad será ouvido em investigação sobre ação da PM Segundo o governador do estado, a análise deverá reunir imagens de câmeras de segurança e outros elementos capazes de esclarecer o que ocorreu durante o trajeto

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que o motorista do candidato do PT ao governo paulista, Fernando Haddad, será chamado para prestar depoimento formal sobre o episódio envolvendo uma viatura da Polícia Militar na noite de terça-feira, 11. A apuração foi determinada pelo governador após Haddad relatar que o funcionário teria sido acompanhado de maneira ostensiva por policiais depois de deixá-lo em casa, na zona sul da capital.

Segundo Tarcísio, a investigação deverá reunir imagens de câmeras de segurança e outros elementos capazes de esclarecer o que ocorreu durante o trajeto. A Polícia Militar informou ter analisado cerca de 40 câmeras ao longo do percurso relatado.

Haddad voltou a abordar o episódio nesta quinta-feira, 13, durante uma agenda no interior de São Paulo. O candidato afirmou que espera que a investigação esclareça a atuação dos policiais e permita, caso seja constatada uma conduta inadequada, um pedido de desculpas ao motorista.

Segundo Haddad, o funcionário é um pequeno empreendedor, tem família e teria ficado constrangido com a situação. O petista também defendeu que outras imagens sejam analisadas para reconstruir o trajeto feito pelo veículo.

"Eu só quero esclarecer o que aconteceu para que alguém peça desculpas. O motorista que trabalha comigo é um homem, um pequeno empreendedor, uma pessoa que tem família, ele se sentiu muito constrangido porque foi perseguido durante 5 km depois de ter me deixado em casa. Pegaram a imagem de uma outra câmera do hotel que fica em uma outra esquina. Então, ele tem duas frentes Explicamos exatamente a importância de recuperar da câmera do hotel e também tem Smart Sampa, também tem uma câmera da prefeitura ali. Não deve ser difícil apurar o que aconteceu. Não estamos querendo dramatizar nada, não. Só estamos querendo que um cidadão trabalhador seja respeitado pelo poder público", afirmou Haddad.

Imagens mostram viatura na região da casa de Haddad

Imagens de uma câmera de segurança instalada nas proximidades da residência de Haddad, no Planalto Paulista, mostram uma viatura da PM passando pelo local no momento em que o candidato desembarca do veículo e entra na propriedade. A gravação registra o episódio por volta das 21h45.

O vídeo, no entanto, mostra apenas a passagem da viatura pela região e não permite, isoladamente, confirmar a alegação de que o carro do motorista teria sido perseguido ou abordado pelos policiais. A Secretaria da Segurança Pública também passou a analisar imagens de outros pontos do trajeto e dados relacionados à movimentação das viaturas.

De acordo com o relato apresentado por Haddad, o motorista teria sido acompanhado por aproximadamente 40 minutos após deixá-lo em casa. A versão também menciona que a viatura teria se aproximado de forma ostensiva e que os policiais teriam direcionado luzes para o veículo.

Tarcísio afirmou que a intenção é esclarecer os fatos a partir de elementos objetivos. O governador disse que o motorista será ouvido oficialmente no âmbito da investigação, que deverá confrontar os relatos apresentados com as imagens disponíveis.

Veja também