A- A+

governador de são paulo Tarcísio diz que mulheres tem a "característica de cuidar do lar" e podem estar à frente do país Governador de São Paulo fez declaração evento organizado por seu partido, Republicanos

Em discurso no qual incentivava a participação feminina na política, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que as “mulheres tem a característica de cuidar da família e do lar" e podem também estar à frente "da cidade, do estado e do país". A declaração ocorreu durante evento para celebrar os 20 anos do seu partido, o Republicanos, em Brasília.

— O nosso partido é conservador, é um partido que preza pela vida, que preza pela família. E a mulher tem essa característica, cuidar da vida, cuidar da familia, cuidar do seu lar, são as nossas leoas que vão cuidar também da sua cidade, do seu estado e do nosso país — declarou enquanto chamava parlamentares do partido para subir ao palco do evento.

Tarcísio é um dos nomes considerados favoritos para representar a oposição na disputa presidencial de 2026. O governador tem dito que vai disputar a reeleição em São Paulo, mas dirigentes de partidos de centro-direita, principalmente do União Brasil e do PP, tentam convencê-lo a se lançar na disputa nacional. A ideia desses dirigentes é que ele reúna também o apoio do Republicanos, MDB, PSD e PL.





Por outro lado, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem insistido em se apresentar como candidato mesmo inelegível e Tarcísio tem evitado bater de frente com o aliado. Uma das possibilidades aventadas por dirigentes do PL e de siglas de centro é uma composição que inclua a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro na chapa, como forma de ter uma maior aceitação entre o eleitorado feminino.

O evento organizado pelo Republicanos foi feito para comemorar os 20 anos da legenda. Além de Tarcísio, participam os principais líderes do partido, como o presidente de sigla, Marcos Pereira, o presidente da Câmara, Hugo Motta, e o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Os presidentes do MDB, Baleia Rossi, e do PSD, Gilberto Kassab, também estiveram presentes.

Veja também