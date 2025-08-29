A- A+

"integração de forças" Tarcísio diz que "não há disputa de protagonismo" em operação contra o PCC Governador afirma que "houve integração de forças" na megaoperação que mirou esquema de lavagem de dinheiro da facção criminosa no setor de combustíveis

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) negou que haja briga por protagonismo com o governo federal na operação contra a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) na quinta-feira (28), e disse que é preciso haver "integração" entre diversos órgãos para combater o crime organizado, sem citar o presidente Lula (PT).

— Não tem disputa nenhuma de protagonismo da operação. Desde que a gente chegou, a gente tem falado muito sobre crime organizado, na área de transportes, na Baixada Santista e no setor de combustíveis, e a gente já vinha fazendo um trabalho de investigação. O Gaeco começou a investigar juntamente com a inteligência da polícia, e esse trabalho vai tendo desdobramento. Se o Brasil não olhar para o setor de combustível como um todo, a gente não vai resolver esse problema, e aí é um caso de integração bem-vinda. Não é disputa de protagonismo, o que a gente está falando é que cada agente teve um papel nessa história e houve uma integração de forças — falou.

A operação realizada nesta quinta foi a maior da história contra o PCC, e mirou o esquema de lavagem de dinheiro da organização criminosa no setor de combustíveis. Foi uma investigação que teve origem no Ministério Público de São Paulo (MPSP), por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo (Gaeco), e se uniu a investigações da Polícia Federal, Receita Federal e outros órgãos.

Foram cumpridos 350 mandados de busca e apreensão, e integrantes da gestão Lula e Tarcísio fizeram duas coletivas simultâneas, uma em Brasília e outra em São Paulo. Tanto o presidente quanto o governador publicaram sobre o tema nas redes sociais destacando os papéis dos órgãos sob suas tutelas na investigação.

Durante agenda na qual anunciou investimentos em saúde no ABC Paulista, nesta sexta-feira (29), Tarcísio ainda defendeu o projeto que tramita no Congresso Nacional que visa punir devedores contumazes, e que isso poderia coibir ações criminosas no setor de combustíveis. A defesa a esse projeto converge com o governo federal, que desde o ano passado trata a aprovação do tema como prioridade.

— É muito fácil obter um regime especial tributário para internalizar combustível no Brasil, e alguns portos recebem esse combustível com frequência e distribuem para o Brasil todo com um imposto baixinho. Geralmente é o combustível que vai servir depois lá na frente para lavagem de dinheiro. Há anos está tramitando no Congresso a lei do devedor contumaz, que dificulta a vida desses fraudadores, dificulta a criação de distribuidoras de aluguel. E, no entanto, isso nunca foi aprovado. Então, é uma grande oportunidade que a gente tem de revisitar todo esse sistema — falou Tarcísio.

O governador também saiu em defesa de Jair Bolsonaro (PL), que será julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a partir da terça-feira (2) e defendeu o projeto de anistia que tramita no Congresso como "fator de pacificação".

— A gente tem conversado muito com lideranças acerca da tramitação do projeto de lei da anistia, porque a gente acredita muito nesse projeto como um fator de pacificação. Tenho convicção absoluta da inocência do Bolsonaro. Eu não sei o que vai acontecer, o que sei é que o Bolsonaro é inocente. Eu convivi com ele de forma muito próxima nesse período em que fui ministro. Um presidente que está planejando algo não nomeia os comandantes de força do governo que está sucedendo, então, tem muita coisa aí que não faz o menor sentido, na minha opinião. Se houver justiça, ele vai ser inocentado — falou.

*Colaborou CBN São Paulo

Veja também