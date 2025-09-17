A- A+

Eleições 2026 Tarcísio diz que não pretende concorrer a presidente em 2026 "Pretendo concorrer à reeleição", disse o governador de São Paulo após condenação de Bolsonaro

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), declarou nesta quarta-feira, 17, que não pretende concorrer a presidente em 2026. A fala ocorreu durante um evento em Araçatuba, no interior do estado.

— Não, eu pretendo concorrer à reeleição — disse ele.

Apesar de ele já ter declarado inúmeras vezes que não substituirá Jair Bolsonaro (PL) nas urnas, esta é a primeira vez que ele reafirma o compromisso desde a condenação do ex-presidente a 27 anos e 3 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por liderar a "trama golpista".

Tarcísio evitou aparições públicas até esta terça-feira, 16, quando o governo esteve pressionado pela morte do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes, vítima de uma emboscada em Praia Grande, no litoral paulista. Ele encerrou a entrevista depois que o tema passou a ser a anistia no Congresso.

Veja também