Qua, 17 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta17/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Eleições 2026

Tarcísio diz que não pretende concorrer a presidente em 2026

"Pretendo concorrer à reeleição", disse o governador de São Paulo após condenação de Bolsonaro

Reportar Erro
Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é um dos mais cotados pela direita para concorrer às eleições presidenciais de 2026Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é um dos mais cotados pela direita para concorrer às eleições presidenciais de 2026 - Foto: Pablo Jacob/Governo do Estado de SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), declarou nesta quarta-feira, 17, que não pretende concorrer a presidente em 2026. A fala ocorreu durante um evento em Araçatuba, no interior do estado.

— Não, eu pretendo concorrer à reeleição — disse ele.

Apesar de ele já ter declarado inúmeras vezes que não substituirá Jair Bolsonaro (PL) nas urnas, esta é a primeira vez que ele reafirma o compromisso desde a condenação do ex-presidente a 27 anos e 3 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por liderar a "trama golpista".

Leia também

• EUA deve aumentar tarifas devido à condenação de Bolsonaro, diz pesquisador

• Após alta, Bolsonaro pede ao STF para receber quatro aliados

• Em 2º turno, Lula tem 50,6% e Tarcísio aparece com 45,2%, aponta Atlas/Bloomberg

Tarcísio evitou aparições públicas até esta terça-feira, 16, quando o governo esteve pressionado pela morte do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes, vítima de uma emboscada em Praia Grande, no litoral paulista. Ele encerrou a entrevista depois que o tema passou a ser a anistia no Congresso.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter