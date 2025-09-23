A- A+

ELEIÇÕES 2026 Tarcísio diz que "o time parece estar desorganizado, mas vai vencer eleição" Governadores participaram de evento com empresários em São Paulo

Os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), participaram, na noite de segunda (22), juntos, de um evento com o tema segurança pública. Promovido pelo ex-presidenciável Luiz Felipe D´Ávila, o jantar, que reuniu empresários e operadores do mercado financeiro no bairro do Itaim Bibi, na Zona Sul, foi na verdade um bate-papo com 1h30 de duração.

– Esse time aqui que parece estar desorganizado, na verdade está organizado, vai vir forte e vai vencer a eleição – afirmou Tarcísio, ao se referir à direita como um todo, antes de receber aplausos, segundo pessoas presentes ao local do evento, que foi fechado ao público.



A fala foi confirmada por outro presente, que comentou sobre o clima de "dobradinha" entre os dois políticos, sobretudo após as declarações do governador mineiro, que vieram na sequência.

– Qualquer um desses nomes que for para o segundo turno terá total apoio dos demais que não forem –, disse Zema, também segundo dois participantes do jantar, se referindo aos nomes cotados para disputar a eleição presidencial, incluindo o seu e o do colega paulista.

Sem falar com a imprensa na entrada e na saída, Zema e Tarcísio comentaram sobre segurança pública, tema do evento. Enquanto o paulista disse que "o estado não será derrotado pelo crime organizado" e criticou o direito de presos de facções criminosas passarem por audiências de custódia, Romeu Zema afirmou que "as facções devem ser equiparadas a facções terroristas".

Para o idealizador do evento, promovido pelo Centro de Liderança Pública, o cientista político e ex-candidato a presidente em 2022 Luiz Felipe D´Ávila, a reação das pessoas com uma "dobradinha" Tarcísio-Zema foi bem-vinda, na sua avaliação.

– Todo mundo saiu com essa percepção de dobradinha. Foi uma reação das pessoas. Aliás, seria uma dobradinha fantástica, a volta da política café com leite – diz D´Ávila, se referindo aos dois estados.

O encontro também contou com a presença do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que acompanhou a conversa do trio Tarcísio-Zema-D´Ávila até o final.

