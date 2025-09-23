Tarcísio diz que "o time parece estar desorganizado, mas vai vencer eleição"
Governadores participaram de evento com empresários em São Paulo
Os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), participaram, na noite de segunda (22), juntos, de um evento com o tema segurança pública. Promovido pelo ex-presidenciável Luiz Felipe D´Ávila, o jantar, que reuniu empresários e operadores do mercado financeiro no bairro do Itaim Bibi, na Zona Sul, foi na verdade um bate-papo com 1h30 de duração.
– Esse time aqui que parece estar desorganizado, na verdade está organizado, vai vir forte e vai vencer a eleição – afirmou Tarcísio, ao se referir à direita como um todo, antes de receber aplausos, segundo pessoas presentes ao local do evento, que foi fechado ao público.
A fala foi confirmada por outro presente, que comentou sobre o clima de "dobradinha" entre os dois políticos, sobretudo após as declarações do governador mineiro, que vieram na sequência.
Leia também
• Versículos e discurso cristão: Tarcísio 'abraça' a Bíblia para atrair eleitores evangélicos
• Aécio aparece em propaganda eleitoral do PSDB com críticas à gestão de Zema
• Zema chama tentativa de vincular Nikolas ao PCC de "ataque da máquina petista contra opositores"
– Qualquer um desses nomes que for para o segundo turno terá total apoio dos demais que não forem –, disse Zema, também segundo dois participantes do jantar, se referindo aos nomes cotados para disputar a eleição presidencial, incluindo o seu e o do colega paulista.
Sem falar com a imprensa na entrada e na saída, Zema e Tarcísio comentaram sobre segurança pública, tema do evento. Enquanto o paulista disse que "o estado não será derrotado pelo crime organizado" e criticou o direito de presos de facções criminosas passarem por audiências de custódia, Romeu Zema afirmou que "as facções devem ser equiparadas a facções terroristas".
Para o idealizador do evento, promovido pelo Centro de Liderança Pública, o cientista político e ex-candidato a presidente em 2022 Luiz Felipe D´Ávila, a reação das pessoas com uma "dobradinha" Tarcísio-Zema foi bem-vinda, na sua avaliação.
– Todo mundo saiu com essa percepção de dobradinha. Foi uma reação das pessoas. Aliás, seria uma dobradinha fantástica, a volta da política café com leite – diz D´Ávila, se referindo aos dois estados.
O encontro também contou com a presença do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que acompanhou a conversa do trio Tarcísio-Zema-D´Ávila até o final.