Tarcísio diz que será dada muita atenção ao caso Bolsonaro em prejuízo de assuntos importantes

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta sexta-feira, 28, que será dada muita atenção ao caso do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em detrimento de outros assuntos importantes. A declaração ocorreu durante o "Painel São Paulo e Ambiente de Investimentos" na abertura do evento Arko Conference 2025 promovido pela Galápagos Capital.

"Eu vou pegar o próprio julgamento do (ex-) presidente (Jair Bolsonaro), a cobertura que isso vai ter, as redações todas se preparando para isso, e vai ser um assunto que vai ser discutido durante meses", afirmou Tarcísio, dizendo que pautas mais relevantes como envelhecimento da população e reformas administrativa e do sistema político não vão ser discutidas, assim como o País vai deixar "o bonde da inteligência artificial" passar. O Supremo Tribunal Federal (STF) tornou réus o ex-presidente e outras sete pessoas por crime de golpe de Estado.