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SÃO PAULO Tarcísio diz que vídeo antivacina de Eduardo Bolsonaro não atrapalhou campanha contra sarampo "As pessoas estão muito conscientes de que elas têm que se vacinar. Então isso acaba rodando em vazio e não vai fazer efeito", afirmou o governador de SP

O atual governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas, afirmou em entrevista na CNN que o vídeo antivacina publicado por Eduardo Bolsonaro não atrapalhou a atual campanha contra sarampo no Estado.

"Sinceramente, as pessoas estão muito esclarecidas acerca da vacina", disse ele, completando: "As pessoas estão muito conscientes de que elas têm que se vacinar. Então isso acaba rodando em vazio e não vai fazer efeito".

O vídeo ao qual ele se referiu foi publicado nas redes sociais no sábado, 8. Nele, Eduardo Bolsonaro disse que foi a uma agência de correio dos EUA para assinar uma declaração isentando sua filha da obrigatoriedade de tomar vacinas no país.

Na sexta-feira, 7, a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo (SES-SP) divulgou que o Estado atingiu a marca de 23 casos de sarampo. O surto da doença fez com que a Prefeitura da capital paulista intensificasse sua campanha vacinal.

Tarcísio também admitiu na entrevista que tinha uma visão equivocada sobre as câmeras corporais nos policiais militares e declarou que o uso dos dispositivos protege tanto a sociedade quanto as forças de segurança. "Eu mudei de ideia na questão das câmeras corporais. Eu tinha uma visão mais crítica, em função da experiência que eu tive até nas Forças Amadas. E eu queria transpor aquela experiência para o dia a dia do policial nas ruas e não tem nada a ver uma coisa na outra. Os próprios policiais me mostraram que eu estava errado. E aí eu voltei atrás", disse.

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