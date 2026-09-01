Ter, 01 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça01/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ELEIÇÕES 2026

Tarcísio diz ser 'grave' revelação sobre Moraes e defende investigação rigorosa

Governador pede esclarecimento sobre o acesso do ministro ao documento do escritório de sua esposa

Reportar Erro
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que fechamento de lojas das Casas Bahia mostra que 'o Brasil não está indo bem'O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que fechamento de lojas das Casas Bahia mostra que 'o Brasil não está indo bem' - Foto: Lula Marques/Agência Brasil

O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), classificou nesta terça-feira (1°),  como "grave" a revelação do Estadão/Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) de que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), editou a última versão de um contrato de R$ 131 milhões firmado entre o escritório de advocacia de sua mulher, Viviane Barci de Moraes, e o Banco Master. Tarcísio defendeu uma "apuração rigorosa" do caso.

Leia também

• Pelo PT, Lula busca reeleição com foco em pautas sociais

• Candidata à reeleição, Raquel Lyra apresenta plano de governo

• Simão Durando vai coordenar campanha pela reeleição de Raquel Lyra no Sertão pernambucano

"É grave o que está aparecendo, o que o Estadão revela. Entendo que isso tem que ser investigado.

Existem inquéritos que estão aí com o ministro André Mendonça, e tudo isso tem que ser passado a limpo, tem que ficar às claras", afirmou o governador após ser questionado pelo Broadcast Político.

"Aquilo que a gente espera, como sociedade, é uma apuração rigorosa", acrescentou Tarcísio, durante visita ao Novo Hospital da Lapa, antigo Hospital Sorocabana, na zona oeste da capital paulista. O governador foi acompanhado pelo prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB).

Metadados do documento extraído do celular do banqueiro Daniel Vorcaro mostram que Moraes foi responsável por editar a última versão do contrato de prestação de serviços advocatícios entre o escritório Barci de Moraes e o Banco Master.

O escritório Barci de Moraes confirmou que o ministro acessou e editou o documento.

Segundo a banca, o setor de compliance pediu a Moraes informações sobre possíveis impedimentos legais à contratação do escritório pelo banco. A defesa de Vorcaro não se manifestou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter