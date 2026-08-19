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SÃO PAULO Tarcísio diz ter alinhamento com valores do bolsonarismo, mas rechaça "o que não faz sentido" "Fiz parte do governo Jair Bolsonaro com muito orgulho" afirmou o governador de SP

O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quarta-feira, 19, que se identifica com o bolsonarismo e mantém alinhamento com os valores do movimento, embora tenha "identidade própria" e rejeite posições que considera sem sentido.

Em sabatina da Jovem Pan News, Tarcísio foi questionado se ainda se considerava bolsonarista diante de declarações de integrantes do grupo político sobre urnas eletrônicas e vacinação. O governador definiu-se como cristão, conservador e liberal ao mesmo tempo, defensor de um Estado mais enxuto, do setor privado e do empreendedorismo.

"Tenho valores que são comuns aos valores pregados pelo bolsonarismo", declarou. Tarcísio também lembrou sua passagem pelo Ministério da Infraestrutura durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) e disse ter "enorme gratidão" ao ex-presidente.

"Fiz parte do governo Jair Bolsonaro com muito orgulho. Ele procurou montar um ministério técnico. Tenho uma gratidão enorme a ele, porque me abriu essa porta", afirmou.

Ao mesmo tempo, Tarcísio procurou demarcar posições próprias. "Eu me identifico, sim, com o bolsonarismo. É lógico que a gente sempre rechaça aquilo que não faz sentido", disse.

Na sequência, o governador citou os esforços de sua gestão para elevar a cobertura vacinal em São Paulo. Segundo ele, a imunização com a tríplice viral passou de 78% para 94% após a criação de incentivos financeiros aos municípios pelo cumprimento de metas.

"Isso é importante agora, numa época em que a gente volta a ver o sarampo. É lógico que temos uma identidade própria, mas um alinhamento forte com valores que, para nós, são os corretos", declarou.

Tarcísio afirmou ainda que a população está menos preocupada com discussões ideológicas do que com a solução de problemas concretos. Como prioridades, citou a ampliação do atendimento médico especializado, do saneamento básico e da segurança, além da redução das filas de exames e cirurgias.

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