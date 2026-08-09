Dom, 09 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo08/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
são paulo

Tarcísio e Haddad se enfrentam em debate com cara de 2° turno neste domingo (9)

Candidatos se enfrentam neste domingo (9) pela primeira vez no debate entre os candidatos ao governo paulista

Reportar Erro
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); e o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT)O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); e o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) - Foto: João Valério/Governo de SP e Paulo Pinto/Agência Brasil

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) se enfrentam neste domingo (9) pela primeira vez no debate entre os candidatos ao governo paulista, promovido pela Band, a partir das 20 horas.

Nos bastidores, a expectativa das campanhas é de um confronto com cara de segundo turno, já que os dois são os únicos candidatos que aparecem competitivos nas pesquisas de intenção de voto.

Leia também

• Janja: vou reiterar a minha luta para Discord ser banido no Brasil

• Julho estanca saída de estrangeiro do Brasil, mas cenário do 2º semestre permanece incerto

• Ator de "Avenida Brasil" desabafa após apresentação para apenas quatro pessoas

Tarcísio, que lidera as sondagens, deve usar o debate para defender o legado de sua gestão. Haddad, por sua vez, pretende explorar as principais fragilidades do governo paulista, sem deixar de lado a defesa do governo Lula (PT) e a tentativa de associar Tarcísio à campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), numa estratégia para nacionalizar a disputa estadual.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter