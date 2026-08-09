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são paulo Tarcísio e Haddad se enfrentam em debate com cara de 2° turno neste domingo (9) Candidatos se enfrentam neste domingo (9) pela primeira vez no debate entre os candidatos ao governo paulista

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) se enfrentam neste domingo (9) pela primeira vez no debate entre os candidatos ao governo paulista, promovido pela Band, a partir das 20 horas.



Nos bastidores, a expectativa das campanhas é de um confronto com cara de segundo turno, já que os dois são os únicos candidatos que aparecem competitivos nas pesquisas de intenção de voto.

Tarcísio, que lidera as sondagens, deve usar o debate para defender o legado de sua gestão. Haddad, por sua vez, pretende explorar as principais fragilidades do governo paulista, sem deixar de lado a defesa do governo Lula (PT) e a tentativa de associar Tarcísio à campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), numa estratégia para nacionalizar a disputa estadual.

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