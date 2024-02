"Tarcísio é meu irmão", diz Bolsonaro sobre aproximação de Lula e governador de SP

A- A+

No dia seguinte ao evento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Santos, que contou com a presença do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas, o ex-presidente Jair Bolsonaro chamou o aliado de irmão, evitando polemizar o encontro na capital paulista. A declaração foi dada ao jornal “Folha de S.Paulo”, durante encontro com apoiadores que estavam reunidos na porta de sua casa de veraneio, em Mambucaba, no Rio de Janeiro.

"Tarcísio é meu irmão" falou Bolsonaro, ao ser perguntado sobre o evento.

Na ocasião, governador de São Paulo esteve no palanque ao lado do presidente Lula. Aliado de Bolsonaro, Tarcísio foi recebido por vaias e gritos da militância petista e alguns cantos de “Volta para o PT” da plateia.

Lula e Tarcísio chegaram juntos ao palco, às 10h20, e enquanto o petista foi recebido pela plateia com gritos de “olê, olê ole olá, Lula”, Tarcísio foi vaiado na chegada e ao discursar. No evento, os dois ficaram lado a lado no centro do palco.

Antes da fala do presidente, Tarcísio acenou para Lula e agradeceu ao petista pela parceria, que não se limita ao túnel: também houve um acordo para reformas na Avenida Perimetral, nos arredores do Porto de Santos, e para construção de moradias destinadas a pessoas que vivem em palafitas nas cidades do Litoral Sul.

Ainda no evento, Lula declarou que é preciso deixar as diferenças de lado ao governar o país. Na última semana, ele já havia recuado da decisão de construir sozinho o túnel no litoral paulista, após um encontro com o ex-ministro de Jair Bolsonaro.

"Eu quero dizer, governador Tarcísio, eu governei com o Alckmin, com o Serra, e nunca em nenhum momento eu tratei São Paulo diferente porque ele não pertencia ao meu partido. Eu quero te dizer, Tarcísio, que você terá da presidência tudo aquilo que for necessário, porque estou beneficiando o estado mais importante da federação. São Paulo merece respeito e o governador merece ser tratado com muito respeito" discursou o presidente.

