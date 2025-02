Tarcísio e Nunes lamentam mortes em acidente com avião ocorrido na zona oeste de SP

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) lamentaram nas redes sociais a queda de um avião na Avenida Marquês de São Vicente, Na zona oeste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 7. A tragédia deixou dois mortos - os ocupantes da aeronave - e sete feridos, que tiveram escoriações leves. Um ônibus, atingido pelos destroços da aeronave, pegou fogo.

"Infelizmente, começamos o dia com esse trágico acidente aéreo na capital paulista, com as mortes confirmadas do piloto e do copiloto da aeronave", escreveu Tarcísio.