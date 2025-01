Tarcísio e Nunes reforçam apoio a Hugo Motta em jantar com políticos em São Paulo

A- A+

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), devem se encontrar com o candidato à presidência da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) na noite desta segunda-feira, 27.

O encontro está marcado em uma pizzaria no bairro Higienópolis, em São Paulo, e contará com a presença de lideranças políticas. A informação foi divulgada pela CNN Brasil e confirmada pelo Estadão.

Segundo Tarcísio, a bancada paulista "está fechada" com a candidatura de Motta. Segundo ele, o objetivo do evento é apresentar demandas e projetos, além de "pavimentar um caminho" para debates futuros.

"É uma forma de a bancada de São Paulo mostrar apreço e que está com esse projeto, que deve ser uma candidatura bem-sucedida", disse o governador em encontro com jornalistas.

Ricardo Nunes, ao confirmar sua presença no jantar, destacou a importância da parceria entre o Congresso e os municípios. "Sempre dependemos muito da Câmara dos Deputados nas ações de interesse do Estado e da Prefeitura", disse o prefeito.

O evento foi organizado pelo deputado Maurício Neves (PP), presidente estadual do Progressistas, e também conta com a participação de Marcos Pereira, presidente do Republicanos, e Arnaldo Jardim, líder do Cidadania. Essas lideranças integram o amplo arco de apoio político que Motta vem construindo na disputa pela sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara.

Hugo Motta já assegurou o apoio de 17 bancadas, além de contar com o respaldo público do atual presidente da Casa, Arthur Lira. A base de partidos que declara apoio ao deputado paraibano soma 488 parlamentares, mas o voto secreto traz incertezas sobre a fidelidade dos integrantes dessas bancadas.

Entre os adversários de Motta na disputa, está o deputado Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ). Nesta segunda-feira, o deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) anunciou oficialmente sua candidatura à presidência da Câmara. Apesar de ser amplo favorito, Motta precisa garantir ao menos 257 votos para vencer a eleição, marcada para sábado, 1º de fevereiro.

O jantar em São Paulo faz parte de uma série de articulações lideradas por Motta para consolidar seu favoritismo. Com aval de Lira, ele busca fortalecer alianças que vão do PL ao PT, reforçando sua estratégia de construir uma base heterogênea.

