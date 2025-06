A- A+

ELEIÇÕES Tarcísio e Ratinho Júnior crescem e empatam com Lula no 2° turno em 2026, diz Genial/Quaest Enquanto o governador de São Paulo cresceu para 40%, o presidente oscilou de 43% para 41%

Os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), cresceram na pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (5) e agora aparecem empatados tecnicamente em um eventual segundo turno em 2026 contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Tarcísio cresceu de 37% para 40% na comparação com março, enquanto Lula oscilou no limite da margem de erro de 43% para 41%. Brancos e nulos são 14% e indecisos, 5%.

Ratinho também cresceu três pontos porcentuais (p.p.) e chegou a 38% contra 40% do atual presidente da República, que antes tinha 42%. No cenário com o paranaense, são 17% de brancos e nulos e 5% de indecisos.

Tarcísio é o nome preferido da Faria Lima e de partidos do Centrão para suceder o inelegível Jair Bolsonaro (PL) nas urnas, mas tem rechaçado as especulações e afirmado que seu objetivo é ser reeleito governador de São Paulo.

Ratinho, por sua vez, tenta viabilizar uma candidatura presidencial, mas enfrenta obstáculos dentro de seu próprio partido. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, disse que a sigla não lançará candidato se Tarcísio topar a empreitada presidencial. Além disso, o paranaense enfrenta a concorrência interna do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), recém-filiado a sigla e que também almeja o Planalto.



O gaúcho tem 36% das intenções de voto, empatando com Lula no limite da margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. Neste caso, o petista tem 40%. Brancos e nulos são 19% e indecisos, 5%. Não há série histórica da Genial/Quaest no cenário com Leite.

A grande incógnita no campo da centro-direita é quem Bolsonaro ungirá como seu sucessor. Nas últimas semanas a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro (PL), ganhou força, enquanto o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL) manifestou em entrevista à Veja a intenção de representar o pai na eleição presidencial.

Assim como Tarcísio e Ratinho, Michelle empata tecnicamente com Lula, embora não tenha registrado crescimento como os governadores. O presidente tem 43% contra 39% da ex-primeira-dama - antes ela tinha 38% e ele, 44%.

Contra Eduardo, Lula leva vantagem de 10 pontos porcentuais: 44% a 34%.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou presencialmente 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais em 120 municípios entre os dias 29 de maio e 1º de junho. A margem de erro é de 2 p.p. e o nível de confiança, 95%.

O único a empatar numericamente com Lula é Bolsonaro. Ambos registraram 41% das intenções de voto. O ex-presidente, contudo, está inelegível e pode ser preso ainda neste ano como resultado da denúncia de que ele liderou uma tentativa de golpe de Estado em 2022.

Segundo o levantamento, 65% dos entrevistados consideram que Bolsonaro deveria abrir mão da candidatura agora e apoiar outro candidato. Entre os eleitores que se identificam como bolsonaristas, 38% manifestaram essa opinião.

No sentido contrário, 26% dos entrevistados avaliam que o melhor caminho é Bolsonaro manter a candidatura mesmo inelegível no momento. Os que não souberam ou não responderam são 9%.

A pesquisa também perguntou quem deveria ser o candidato da direita na ausência de Bolsonaro. As respostas se dividiram principalmente entre Tarcísio (17%), Michelle (16%) e Ratinho (11%). Eduardo registrou 4%.

Outros governadores de direita que preparam uma candidatura presidencial, embora tenham registrado crescimento, aparecem mais distantes de Lula neste momento. Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, perde para Lula por 42% a 33%. Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás, tem os mesmos 33% que o mineiro, mas contra 43% do atual presidente da República.

