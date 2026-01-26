Tarcísio elogia Nikolas e diz que protesto em Brasília não atrapalha tratativas com o Supremo

A- A+

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ausente na manifestação pela soltura de Jair Bolsonaro neste domingo, em Brasília, chamou o evento de “clamor da sociedade ampla” e alegou que ele não atrapalha no convencimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) de que o ex-presidente deveria cumprir a pena em regime domiciliar.

— Acho que não tem porque atrapalhar, no final das contas é um clamor da sociedade ampla, não só pela prisão domiciliar, mas também pela Justiça, e mostra um pouco o termômetro da sociedade, a insatisfação, o inconformismo com uma série de crises de ordem moral — declarou o governador, durante a entrega da reforma do Mercado Municipal de Santos, no litoral paulista.

Tarcísio afirmou ainda que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) “fez um ato muito corajoso”. Ele caminhou cerca de 240 a quilômetros em protesto contra a prisão de Bolsonaro, condenado no STF por liderar uma trama golpista no Palácio do Planalto depois de perder as eleições para Lula (PT).

A atividade terminou com uma aglomeração na Praça dos Três Poderes, onde estiveram 18 mil pessoas. Um raio atingiu a manifestação, o que levou 47 pessoas ao hospital.

— De certa forma, esse movimento traduz esse sentimento. Acho que não atrapalha, não tem porque atrapalhar. Vamos continuar lutando por isso, porque é algo que vai trazer dignidade para uma pessoa que tem problemas de saúde, que tem comorbidade, que tem mais de 70 anos. E, obviamente, a gente quer também que se olhe para os pequenos, para aquelas pessoas que estão sofrendo, que estão na prisão de forma desarrazoada.

As declarações contribuem para aliviar a tensão com o bolsonarismo depois de Tarcísio cancelar uma visita ao padrinho político na quinta-feira, alegando conflito de agenda. Ele passou o dia despachando do Palácio dos Bandeirantes na data, sem receber convidados. Publicamente, atribuiu a ausência a uma “razão pessoal”.

Interlocutores relatam irritação do governador com falas anteriores do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que politizaram o encontro. Ele foi autorizado novamente a visitá-lo na próxima quinta.

Tarcisio também visitou, nesta segunda-feira, 26, as obras do “Parque das Palafitas”, no Dique da Vila Gilda, ao lado do prefeito da cidade, Rogério Santos (Republicanos). As casas melhoram as habitações precárias do local, que costumam ser erguidas sobre estacas de madeira acima da água, sem acesso a saneamento básico. Milhares de pessoas ainda vivem sob essas condições em Santos. Próximo dali, o governador entregou um conjunto de novas moradias da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).

