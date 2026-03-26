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Eleições 2026 Tarcísio encontra Kassab e garante apoio do PSD mesmo com atritos para vice à reeleição Dupla deixou encontro projetando aliança eleitoral em outubro, mas evitou comentar sobre a composição, maior foco de disputa interna

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, enfim tiveram uma reunião para tratar das eleições estaduais nesta quinta-feira (26), no Palácio dos Bandeirantes. A dupla deixou o encontro garantindo que estará junta na campanha de reeleição. Tarcísio, contudo, não quis se comprometer publicamente ainda com a vaga de vice ao partido.

— A vice vai ser decidida lá na frente, nas convenções partidárias, assim como o restante da chapa. Como eu tenho dito, não temos problema nenhum em relação a isso, e o mais importante que ficou decidido é que o PSD estará com a gente, com o nosso projeto, independentemente de qualquer coisa — afirmou o governador poucas horas depois, em uma visita às obras do novo piscinão e de canalização do córrego Antonico, na Zona Sul de São Paulo.

Kassab, por sua vez, publicou uma foto nas redes sociais, alegando que o encontro serviu para agradecer a “oportunidade de ter atuado em sua equipe de governo”. Ele anunciou, ontem, que deixa o cargo de secretário de Governo, justificando não ter condições de compatibilizar a atividade com os preparativos da eleição de outubro como dirigente partidário.

“Foi um momento, também, lógico, de começar a me integrar ao planejamento de sua pré-campanha. O PSD está se organizando para, novamente, estar na linha de frente da campanha de reeleição do Tarcísio”, escreveu Kassab. O movimento, contudo, também serve para cumprir os requisitos da Justiça Eleitoral para concorrer a um cargo eletivo em 2026.

Kassab tentava se viabilizar no posto de vice do governador, de olho na possibilidade de assumir a titularidade em 2030. Tarcísio, porém, já manifestou a aliados, incluindo o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o desejo de manter a composição atual com Felício Ramuth (PSD), ex-prefeito de São José dos Campos. A reunião com Kassab era vista como a última etapa antes do anúncio, previsto para semana que vem, mas que ainda depende da articulação para o pleito ao Senado.

— Foi uma reunião excelente, queria ter essa conversa pessoalmente para agradecer o trabalho prestado, a constância de propósito e todo o apoio. Eu tenho, nesse período, aprendido muito com ele. É uma pessoa que pensa o estado de São Paulo, que pensa o Brasil, e tem sido um grande companheiro — declarou Tarcísio.

O governador disse ter sido avisado antes do afastamento de Kassab, apesar de o agora ex-secretário ter divulgado a informação em suas contas nas redes sociais, antes do encontro entre os dois, e no momento em que o chefe cumpria uma série de compromissos internos no Palácio. Em dezembro, declarações do aliado à imprensa nesse mesmo sentido pegaram o mandatário de surpresa e geraram desconforto.

— Ele está trabalhando intensamente na formulação de chapas, na montagem de palanques em vários estados e preparando o PSD para o futuro. Isso acaba tornando a atividade partidária incompatível com a atividade do governo, e a gente entende isso perfeitamente — completou Tarcísio, sem mencionar a possibilidade de Kassab concorrer ao seu lado.

A reunião entre Tarcísio e Kassab chegou a ser desmarcada nas últimas semanas, segundo interlocutores, por motivos de agenda. No caso de Valdemar, a decisão sobre Ramuth foi comunicada na segunda-feira (23). A expectativa é de, concluída essa etapa, o governador de São Paulo apresentar a composição nos próximos dias, ao lado do pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL), senador pelo Rio de Janeiro.

A disputa pela posição na chapa ou por uma eventual sucessão de Tarcísio levou a um mal-estar entre Kassab e Ramuth. O correligionário cogita trocar de partido caso Kassab, interessado no posto, crie obstáculos para a recondução. A escolha também frusta o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado estadual André do Prado (PL), que tentou reverter a situação com apoio de Valdemar, mas sem sucesso.

Tarcísio terá como principal adversário nas urnas Fernando Haddad (PT), ex-ministro da Fazenda e candidato do presidente Lula. O governador aparece como favorito à reeleição nas pesquisas eleitorais de momento, como o Datafolha.

Bolsonaro

Tarcísio também rebateu, nesta quinta, especulações de que a determinação do retorno da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro possa estimular uma virada na candidatura de Flávio, com o retorno de seu projeto presidencial de 2026. Ele enfileirou previsões de entregas de obras, como o monotrilho da Linha 17, e disse que retomará o ciclo de caravanas depois do feriado de Páscoa, na região de Campinas, como maneira de deixar clara a sua intenção de disputar um novo mandato em São Paulo.

— Fico muito feliz em saber que, depois da alta, ele vai pra casa. Era uma questão humanitária, houve esse entendimento do Supremo, do ministro relator (Alexandre de Moraes), e a gente celebra muito isso. O que isso muda no cenário de São Paulo? Não muda absolutamente nada — respondeu ele.

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