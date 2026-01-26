A- A+

EX-PRESIDENTE Tarcísio ensaia reaproximação e vai visitar Bolsonaro após cancelar ida na última semana Governador de SP desmarcou viagem anterior após declaração de Flávio Bolsonaro

Com autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai visitar Jair Bolsonaro (PL) na próxima quinta-feira no ensaio de uma reaproximação com o ex-presidente.

No final de semana, o governador também declarou apoio à mobilização liderada pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) a favor da soltura de Bolsonaro. Em vídeo nas redes sociais, afirmou que a caminhada expressa “uma vontade imensa de mudança” e disse que o movimento seria resultado do que chamou de inconformismo diante de uma “crise moral” no país.

Na semana passada, Tarcísio recuou da visita que faria no dia 22 ao ex-presidente para evitar que o encontro virasse um gesto político em torno da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Palácio do Planalto. A justificativa formal apresentada pelo governador foram compromissos em São Paulo, mas ele permaneceu no Palácio dos Bandeirantes. Na sexta-feira, Tarcísio alegou motivo pessoal pela ausência na visita e afirmou que iria se empenhar pela campanha de Flavio Bolsonaro:

— Não tem nada de pressão. Até porque agora a gente vai trabalhar muito em prol do Flávio Bolsonaro, não vai ter problema nenhum com relação a isso. Acho que, com o tempo, as coisas vão se acomodando. Isso é absolutamente normal. Tenho certeza que teremos uma candidatura muito competitiva — acrescentou o governador.





A interlocutores, no entanto, Tarcísio reconheceu incômodo com a declaração de Flávio afirmando que, na visita, ele ouviria de Bolsonaro que uma eventual candidatura à Presidência estava descartada e que a reeleição em São Paulo era essencial.

Bolsonaro está preso no Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF), conhecido como "Papudinha" por ficar ao lado do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por uma tentativa de golpe de Estado e todas as suas visitas precisam ser autorizadas por Moraes.

Apesar das afirmações públicas de que tentará a reeleição em São Paulo, Tarcísio vem ampliando movimentos para se manter na corrida ao Palácio do Planalto, com críticas ao governo Lula e conversas sobre seu futuro político.

