EX-PRESIDENTE

Tarcísio ensaia reaproximação e vai visitar Bolsonaro após cancelar ida na última semana

Governador de SP desmarcou viagem anterior após declaração de Flávio Bolsonaro

Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas em almoço em BrasíliaJair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas em almoço em Brasília - Foto: Reprodução

Com autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai visitar Jair Bolsonaro (PL) na próxima quinta-feira no ensaio de uma reaproximação com o ex-presidente.

No final de semana, o governador também declarou apoio à mobilização liderada pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) a favor da soltura de Bolsonaro. Em vídeo nas redes sociais, afirmou que a caminhada expressa “uma vontade imensa de mudança” e disse que o movimento seria resultado do que chamou de inconformismo diante de uma “crise moral” no país.

Na semana passada, Tarcísio recuou da visita que faria no dia 22 ao ex-presidente para evitar que o encontro virasse um gesto político em torno da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Palácio do Planalto. A justificativa formal apresentada pelo governador foram compromissos em São Paulo, mas ele permaneceu no Palácio dos Bandeirantes. Na sexta-feira, Tarcísio alegou motivo pessoal pela ausência na visita e afirmou que iria se empenhar pela campanha de Flavio Bolsonaro:

— Não tem nada de pressão. Até porque agora a gente vai trabalhar muito em prol do Flávio Bolsonaro, não vai ter problema nenhum com relação a isso. Acho que, com o tempo, as coisas vão se acomodando. Isso é absolutamente normal. Tenho certeza que teremos uma candidatura muito competitiva — acrescentou o governador.

 

A interlocutores, no entanto, Tarcísio reconheceu incômodo com a declaração de Flávio afirmando que, na visita, ele ouviria de Bolsonaro que uma eventual candidatura à Presidência estava descartada e que a reeleição em São Paulo era essencial.

Bolsonaro está preso no Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF), conhecido como "Papudinha" por ficar ao lado do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por uma tentativa de golpe de Estado e todas as suas visitas precisam ser autorizadas por Moraes.

Apesar das afirmações públicas de que tentará a reeleição em São Paulo, Tarcísio vem ampliando movimentos para se manter na corrida ao Palácio do Planalto, com críticas ao governo Lula e conversas sobre seu futuro político.

