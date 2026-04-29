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análise Tarcísio envia projeto para elevar salário mínimo paulista em 3,9% Piso estadual vale para mais de 70 categorias que não possuem remuneração fixada em nível federal, nem em convenção ou acordo coletivo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), enviou nesta quarta-feira (29), um projeto de lei para a Assembleia Legislativa do Estado (Alesp) que eleva o salário mínimo paulista para R$ 1.874, aumento de 3,9% em relação aos atuais R$ 1.804. O valor diz respeito ao patamar mínimo de remuneração para categorias profissionais que não possuem piso salarial fixado por legislação federal, convenção ou acordo coletivo.

A inflação geral acumulada desde junho de 2025, quando o piso estadual foi atualizado pela última vez, corresponde a 3,43%, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Materiais divulgados pelo governo destacam outros números. Apontam, por exemplo, que a elevação chegaria a R$ 590 em quatro anos, o equivalente a 46% de alta, e que os valores passam a superar em 15% o salário mínimo nacional, de R$ 1.284.

No ano passado, os deputados estaduais aprovaram uma emenda que inclui os cuidadores de pessoas com deficiência entre os profissionais abrangidos pelo mínimo paulista, grupo que já havia sido ampliado em 2023 com os cuidadores de idosos. Ao todo, mais de 70 profissões seguem a norma no estado. O projeto foi enviado com requerimento de urgência e passa a travar a pauta contados 45 dias, caso não seja aprovado nesse meio tempo.

O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, declara no documento enviado à Alesp que o percentual foi estabelecido com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado no ano passado, em idênticos 3,9%.

Tarcísio também encaminhou nesta quarta dois outros projetos à Alesp. Um deles concede abono complementar a servidores da administração direta e autarquias estaduais que recebem abaixo do piso, ao custo de R$ 6,5 milhões. O outro institui contrapartidas financeiras ao Ministério Público de São Paulo pela efetivação de acordos extrajudiciais. O projeto, de autoria do MP, pode gerar até R$ 115 mil por acordo, a depender do montante envolvido, para cobrir "custos administrativos".

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