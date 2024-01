Tarcísio escancara apoio à reeleição de Nunes e intensifica agendas casadas com o prefeito

A- A+

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem reforçado sua proximidade com o prefeito Ricardo Nunes (MDB), com três eventos juntos em apenas uma semana e troca de elogios publicamente. Os dois são aliados desde que Tarcísio assumiu o Palácio dos Bandeirantes, em 2023, mas até então o apoio do governador à reeleição do prefeito era tímido — em dezembro, ele havia condicionado seu apoio a Nunes à decisão de Jair Bolsonaro (PL).

Com a chegada do ano eleitoral, Tarcísio passou a endossar Nunes sem meias-palavras. Nesta segunda, disse que ele é “a melhor opção para a cidade de São Paulo” e que tem tentado mostrar isso inclusive ao ex-presidente, que ainda não chancelou publicamente o apoio ao emedebista. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, garantiu no fim do ano passado que o prefeito terá Bolsonaro a seu lado na busca pela reeleição.

O apoio do governador é considerado ativo valioso para o atual prefeito, que busca atrair o eleitorado mais à direita e ao centro para sua reeleição, no que chama de “frente ampla” para impedir o avanço do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), seu principal oponente. As entregas conjuntas de governo e prefeitura, portanto, têm sido amplamente exploradas por Nunes.

Depois de tirar alguns dias de folga em uma viagem ao exterior, Tarcísio deu o pontapé em suas aparições públicas em 2024 no último dia 16, com um evento no Palácio dos Bandeirantes para entregar cartas de crédito do programa Casa Paulista. Ao seu lado, o prefeito. A cena se repetiu no dia seguinte, quando os dois foram até a represa Billings, na Zona Sul, mostrar a primeira fase de implementação da maior usina fotovoltaica flutuante do estado. Nesta segunda (22), outro evento de moradia, desta vez na Zona Leste: prefeito e governador entregaram 160 apartamentos de um conjunto habitacional em Guaianases.

Nessas oportunidades, o chefe do Executivo paulista se referiu a Nunes como “um prefeito a fim de construir política pública”, um “grande parceiro de trabalho” e alguém “muito comprometido com a cidade”.

O prefeito, por sua vez, aproveitou para fazer vídeos com o governador para suas redes sociais. Em um deles, Tarcísio parabeniza o prefeito pelo Aquático, transporte hidroviário na represa Billings que deve ser inaugurado em março e vai ligar a Pedreira, na Cidade Ademar, e o Parque Residencial Cocaia, no Grajaú.

"É com certeza um avanço de mobilidade, economia de tempo de viagem, é qualidade de vida, um transporte que é eficiente do ponto de vista energético, um grande passo que a prefeitura está dando, parabéns, Ricardo" destacou o governador.

E os dois devem estar juntos novamente nesta quinta, em evento de comemoração aos 470 anos da cidade de São Paulo. O prefeito deve aproveitar a ocasião para regulamentar os benefícios fiscais para quem morar e tiver comércios no Triângulo Histórico do Centro. Já o governador deve anunciar uma linha de crédito de R$ 100 milhões da Desenvolve SP para pequenos e médios empresários da região central.

Veja também

Operação Lesa Pátria Polícia Federal busca provas de financiadores e incitadores dos atos golpistas de 8 de janeiro