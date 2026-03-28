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POLÍTICA Tarcísio escolhe Roberto Carneiro para vaga de Kassab no governo Carneiro é presidente estadual do Republicanos, partido do governador, e desde janeiro estava na Casa Civil

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) escolheu Roberto Carneiro para assumir a Secretaria de Governo e Relações Institucionais, no lugar do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que deixou o cargo na semana passada para se dedicar ao período eleitoral. Presidente estadual do Republicanos em São Paulo, Carneiro estava à frente da Casa Civil desde janeiro.

A pasta é uma das mais estratégicas dentro do governo, responsável pela articulação política e administrativa do Executivo e pela interlocução com a Assembleia Legislativa e partidos. Nos bastidores, Carneiro tem sido bem avaliado pela capacidade de diálogo.

No último mês, intensificou reuniões com lideranças partidárias, prefeitos e deputados, em um movimento visto como tentativa de fortalecer a articulação política de Tarcísio — espaço que, segundo interlocutores, era considerado pouco explorado pelo ex-secretário Arthur Lima.

Secretaria da Casa Civil

Com a saída de Carneiro, assume a Casa Civil Nerylson Lima, atual subsecretário do Tesouro do Estado de São Paulo, que trabalhou com Tarcísio no Ministério da Infraestrutura durante o governo Jair Bolsonaro.

A chegada de Nerylson deve dar um perfil mais técnico à Casa Civil, enquanto a articulação política tende a ficar concentrada na Secretaria de Governo, sob comando de Carneiro.

A expectativa é de que tanto Roberto Carneiro quanto Nerylson Lima sigam nas pastas em uma eventual reeleição do governador. A CBN apurou que Tarcísio deve manter grande parte do time de secretariado, caso permaneça à frente do Palácio dos Bandeirantes.

As nomeações serão publicadas no Diário Oficial da próxima segunda-feira (30).

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