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Flávio Bolsonaro Tarcísio evita pergunta sobre pagamentos de Vorcaro a filme de Bolsonaro: 'Isso não é pauta' Documentos revelaram que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) cobrou dono do banco Master por recursos

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) se recusou a comentar, nesta quarta-feira (13), as revelações de que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, financiou um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), aliado de Tarcísio, chegou cobrar o ex-banqueiro por recursos para o filme, conforme admitiu nesta quarta-feira.

Indagado pelo GLOBO sobre o tema, Tarcísio afirmou que “isso não é pauta” e não respondeu. Ele concedia uma coletiva de imprensa sobre a explosão em uma obra da Sabesp em uma comunidade no Jaguaré, Zona Oeste de São Paulo, que deixou um morto, três feridos e dezenas de desalojados. Antes mesmo da reportagem terminar a pergunta, Tarcísio cortou o assunto:

— Estamos falando deste assunto aqui no dia de hoje, isso não é pauta.

Tarcísio e Flávio estiveram juntos na Agrishow, em Ribeirão Preto, no mês passado, e planejam uma série de agendas conjuntas nos próximos meses. Na sexta, há a expectativa de um novo encontro, durante o lançamento da pré-candidatura de Guilherme Derrite (PP-SP) ao Senado. O evento será realizado em Campinas, e a presença de Flávio e de Tarcísio está confirmada.

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