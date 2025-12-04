A- A+

São Paulo Tarcísio faz evento popular para celebrar programa social e reforça imagem com primeira-dama Governador procura marca em área onde rivaliza com o Bolsa Família do PT

O Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo, recebeu nesta quinta-feira, 4, uma leva de beneficiários de um programa social lançado por Tarcísio de Freitas (Republicanos). Foram entregues certificados de conclusão de cursos profissionalizantes a turmas formadas por famílias de baixa renda em municípios como Guarulhos, Campinas e Mauá.

O evento teve como mote reforçar a imagem de um governador “comprometido com o social”, adjetivo usado pela primeira-dama, Cristiane Freitas, para falar do marido em seu discurso.

Os cursos de curta duração são oferecidos pelo Fundo Social, órgão chefiado por ela, e integram o “Superação”, iniciativa que garante uma vitrine contra o “Bolsa Família”, dos governos do PT.

Tarcísio foi tietado pela plateia, fez uma série de referências bíblicas e resgatou a trajetória pessoal com Cristiane, com direito a beijo no palco. Disse, por exemplo, que “Deus dá um talento para cada um” e que se pode controlar “o esforço, o nível de energia” para atingir os seus objetivos, ainda que não as consequências. “Vocês são as únicas pessoas que podem mudar a história de vocês”, declarou a primeira-dama em outro momento.

Os dois conduziram sozinhos a formatura, a segunda deste ano. A secretária de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém, responsável pelo “Superação”, considerada um quadro técnico e não político, acompanhou da plateia. Ao final, como em evento recente de entrega de veículos do Fundo Social a prefeituras, tiraram fotos com todos os presentes.

Tarcísio não quis conceder entrevista e, portanto, não deu chances para ser indagado sobre a elevação do número de feminicídios no estado, por exemplo, ou das polêmicas envolvendo Michelle Bolsonaro e os filhos do ex-presidente Jair, seu padrinho político. Ele é o principal cotado para aglutinar a direita em uma disputa contra o presidente Lula (PT) em 2026.

Chamou a atenção ainda o caráter popular dado ao evento. Antes da chegada do governador, o cerimonial promoveu uma espécie de karaokê, convidando pessoas a escolherem uma música para cantar no microfone. Uma das pedidas foi a música “Muriçoca”, da banda de arrocha O Rei da Cacimbinha. A letra ambígua acabou interrompida antes do final.

De acordo com o governo do estado, a ação capacitou 9.730 pessoas este ano em cursos que envolvem moda, beleza, gastronomia, informática, construção civil e administração. A iniciativa é realizada em parceria com o Senac São Paulo e o Centro Paula Souza, responsáveis pela estrutura pedagógica e pela formação técnica.

