SÃO PAULO Tarcísio faz trocas no governo e nomeia presidente do Republicanos para a Casa Civil Arthur Lima, o antigo titular e considerado braço direito do governador, vai para a secretaria de Justiça

Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou mudanças no governo nesta quinta-feira (22). Ele trocou de cargo Arthur Lima, que deixa de comandar a Casa Civil para ser o titular da Secretaria de Justiça. O novo titular da Casa Civil será o presidente estadual do Republicanos, Roberto Carneiro. O governo informou, por meio de nota, que a mudança é válida a partir desta sexta-feira (23).

"Lima chefiou a Casa Civil do Estado desde o início da gestão, em janeiro de 2023, e passará o cargo para Roberto Carneiro. Lima é advogado, com graduação pela UnB (Universidade de Brasília), e bacharel em ciências militares pela Aman (Academia Militar das Agulhas Negras), enquanto Carneiro é pós-graduado em gestão e empreendedorismo pela PUC-RS, foi secretário de Casa Civil do Espírito Santo e diretor-geral da Assembleia Legislativa do Estado, além de secretário de Governo de Vitória", disse a gestão, em comunicado nesta noite.





Arthur Lima é considerado braço direito de Tarcísio e está no governo desde o primeiro dia de mandato, mas estuda se candidatar a deputado federal. Ele é próximo a Gilberto Kassab (PSD), que deixou a secretaria de Governo e Relações Institucionais em dezembro. Ao GLOBO, Lima disse que foi uma decisão de comum acordo.

Visita a Bolsonaro

As trocas ocorrem em meio a tensões pelo cancelamento da visita que Tarcísio faria ao ex-presidente Jair Bolsonaro, na Papudinha, nesta quinta. O encontro chegou a ser confirmado pelo governador na terça-feira (20), mas foi cancelado horas depois sob a alegação de que ele já tinha compromissos em São Paulo.

Nesta quinta, porém, o governador fez apenas despachos internos no Palácio dos Bandeirantes e não recebeu interlocutores. Ao GLOBO, assessores deram a justificativa de que Tarcísio está "se preservando" e "cuidando da cozinha".

A visita foi remarcada para a próxima semana e oficializada por meio de um post nas redes sociais em que Tarcísio também disse que disputará mais uma vez o governo estadual. "Sou candidato à reeleição do governo do estado de São Paulo e irei trabalhar sempre por uma direita unida e forte para tirar a esquerda do poder. Qualquer informação diferente desta não passa de especulação. Irei visitar o presidente Bolsonaro, a quem sou e serei grato e leal, na próxima quinta-feira para prestar o meu total apoio e solidariedade", escreveu o governador.

