Eleições 2026 Tarcísio foi avisado por Flávio sobre escolha de Bolsonaro para 2026 Governador soube da decisão no começo da semana, em conversa com o filho mais velho do ex-presidente

Dias antes de vir a público que Jair Bolsonaro decidiu lançar Flávio Bolsonaro (PL) como pré-candidato à Presidência em 2026, o senador viajou a São Paulo e avisou pessoalmente o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) sobre a escolha do pai.

A informação foi divulgada inicialmente pelo portal Metrópoles e confirmada, em seguida, pelo Globo.

Segundo articuladores do Palácio dos Bandeirantes, a conversa ocorreu no início da semana. Tarcísio teria reagido “com tranquilidade” e reafirmado a intenção de disputar a reeleição em São Paulo.

Até então, o governador era tratado como o nome natural do campo bolsonarista para uma eventual sucessão. Mesmo sem jamais ter se colocado como candidato, Tarcísio era defendido por integrantes do clã e por lideranças do Centrão como a opção mais competitiva da direita.

No cálculo do ex-presidente, porém, chegou o momento de Flávio começar a agir como candidato: viajar, ocupar espaço nacional, enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e organizar palanques estaduais.

Nesse desenho, Tarcísio e o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), são vistos como pilares essenciais para sustentar a candidatura.

Parte dos aliados de Bolsonaro e de Tarcísio, contudo, avalia que a escolha por Flávio pode não ser definitiva e funcionaria, neste momento, como uma estratégia para manter o controle das decisões partidárias em meio à fragilidade política do ex-presidente, que está preso.

Já lideranças do Centrão afirmam que Flávio dificilmente se manterá no páreo até 2026 por falta de viabilidade eleitoral. Neste contexto, o nome de Tarcísio ainda não estaria descartado.

