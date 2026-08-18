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ELEIÇÕES 2026 Tarcísio: Fui falar com o presidente Lula sobre Túnel Santos-Guarujá e faria de novo Governador também criticou gasto de energia com "discussões desnecessárias" por conta da polarização

O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta terça-feira, 18, que procurou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para convencê-lo a permitir que o governo paulista conduzisse a concessão do Túnel Santos-Guarujá. Apesar de estarem em campos políticos opostos, disse que repetiria a iniciativa.

Tarcísio também criticou gasto de energia com "discussões desnecessárias" por conta da polarização entre bolsonarismo e petismo. Na avaliação dele, a última vez que o País teve consenso foi no Plano Real. Depois, a política nacional teria se tornado um "bangue-bangue".

"As pessoas dizem: 'Poxa, você foi ao evento com o presidente da República no Porto de Santos para liberar o túnel'. Fui mesmo", declarou durante a plenária de encerramento da 27ª Conferência Anual Santander, no Grand Hyatt Hotel, na capital paulista.



Segundo Tarcísio, ele argumentou que o governo estadual reunia melhores condições para estruturar a parceria público-privada (PPP) e realizar o leilão. "Presidente, temos que fazer o leilão do túnel e nós temos que ser o poder concedente. A União não consegue fazer; a gente consegue", relatou ter dito a Lula.

O governador afirmou ter apresentado três motivos ao presidente. O primeiro foi a existência de uma empresa estadual capitalizada para oferecer as garantias exigidas na PPP. O segundo, a autorização já concedida pela Assembleia Legislativa para um aporte público superior a 70% do investimento total, enquanto o governo federal ainda precisaria buscar aval do Congresso.

Tarcísio também alegou que a submissão do projeto à análise prévia do Tribunal de Contas da União (TCU) poderia atrasá-lo por quatro ou cinco anos. No âmbito estadual, afirmou, a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado (TCE) ocorre posteriormente, o que permitiria antecipar o início das obras.

Conforme o relato do governador, Lula concordou com os argumentos. "Ele respondeu: 'Você tem razão. Vamos fazer'", contou Tarcísio. O governador disse ainda ter pedido ao presidente que envolvesse os órgãos federais responsáveis para impedir que o projeto travasse nos primeiros obstáculos administrativos.

Tarcísio afirmou que não se importaria se Lula reivindicasse politicamente a realização da obra, desde que o túnel saísse do papel. "Se quiser carimbar de verde, colocar três trilhos verdes dentro do túnel, isso não vai fazer diferença nenhuma para nós. Temos que tocar isso", disse.

O governador apresentou o episódio como exemplo de uma postura pragmática diante das divergências políticas. Segundo ele, o túnel já foi contratado, os recursos estão aportados e a obra deverá começar. "Essa visão pragmática é a que precisamos ter", declarou.

Tarcísio apoia Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência, enquanto Lula busca a reeleição e tem como candidato ao governo paulista o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), principal adversário do governador no Estado.

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