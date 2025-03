Tarcísio na briga pelo Planalto é ideia que "se consolida", diz vice

A- A+

Leia também

• Tarcísio diz que Brasil precisa de pacificação e critica governo federal por ser ''movido pela pauta

• Protestos são normais, há receio em transferir para iniciativa privada, diz Tarcísio

• "Não sei a opinião dele sobre a ditadura militar até hoje", diz Haddad sobre Tarcísio

A entrada de Tarcísio de Freitas (Republicanos) na corrida pelo Palácio do Planalto em 2026 é um cenário que "cada dia mais se consolida", na opinião de Felício Ramuth (PSD), vice-governador de São Paulo.

Apesar de o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) insistir que será candidato, mesmo inelegível, e o próprio governador negar publicamente a intenção de disputar a Presidência da República na próxima eleição, Ramuth aposta que a conjuntura política acabará colocando seu companheiro de Palácio dos Bandeirantes na disputa presidencial.



É a primeira vez que um integrante da cúpula do governo estadual destaca abertamente a hipótese.

"O cenário político acaba nos empurrando para caminhos que nem esperávamos ou para os quais não estávamos nos preparando. Isso pode acontecer", disse Ramuth em entrevista ao Estadão/Broadcast.



Ramuth, que assumiria o governo do Estado em abril do ano que vem caso Tarcísio se afastasse para disputar o Planalto, reconhece que hoje, mesmo inelegível, a postulação de Bolsonaro é um fato.

Mas a situação do ex-presidente pode se agravar ao longo dos próximos meses, à medida em que o Supremo Tribunal Federal (STF) começar a julgar os acusados de tramar um golpe no País. Na semana passada Bolsonaro foi transformado em réu junto com 7 denunciados.



Como mostrou o Estadão, partidos do Centrão têm pressionado Bolsonaro por uma definição e colocam um prazo para que o ex-presidente abra caminho para outro nome: o final deste ano. Bolsonaro, contudo, insiste que se manterá na disputa e registrará a candidatura mesmo estando inelegível.



Apesar de Tarcísio defender abertamente a sua candidatura à reeleição, Ramuth disse que a política, "muitas vezes, não segue exatamente os nossos desejos".



Ele observou que o governador tem opiniões diferentes do ex-presidente quando julga necessário. Ele citou as recentes declarações de Tarcísio sobre as urnas eletrônicas. O governador elogiou o sistema usado no Brasil e disse que elas são "referência" mundo afora, o que contrariou muitos bolsonaristas.



"Assim como eu, que fui eleito três vezes por meio das urnas eletrônicas, ele confia nesse sistema", afirmou o vice.



Ramuth disse também estar "calmo" e "alegre" por pleitearem seu lugar como candidato a vice-governador de São Paulo, numa eventual substituição na chapa da reeleição.

Atualmente, há dois nomes que gostariam de concorrer ao lado de Tarcísio nas próximas eleições: o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), e o presidente nacional do próprio partido de Ramuth (e secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado), Gilberto Kassab.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja também