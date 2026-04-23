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ELEIÇÕES 2026 Tarcísio não acompanha Flávio Bolsonaro em SP e vê Marçal ganhar espaço na campanha do senador Empresário ficou em terceiro lugar na eleição para a prefeitura de São Paulo em 2024 ao disputar pelo PRTB

Dois meses após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) declarar, em um painel com empresários, que pretende contar com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) “de corpo e alma” na corrida presidencial, os dois pouco transitaram juntos por São Paulo. Um evento planejado para dar partida à campanha em terras paulistas chegou a ser adiado, sem previsão de nova data, segundo informações das equipes de ambos.

A ideia inicial era promover em São Paulo um encontro semelhante ao anúncio da pré-candidatura ao Palácio dos Bandeirantes do ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), que contou, em 19 de março, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ato na capital, porém, ficou para depois por conta de uma viagem de Flávio aos Estados Unidos, onde ele participou de uma conferência internacional de extrema direita.

Até agora, o único aceno explícito de Tarcísio em São Paulo ocorreu em evento na Assembleia Legislativa (Alesp), em 27 de fevereiro, antecedido por uma recepção no Palácio dos Bandeirantes. Foi quando o governador anunciou que coordenaria a campanha do aliado no estado. Desde então, não houve participação do do chefe do Executivo nas tentativas de aproximação de Flávio com investidores da Faria Lima e o segmento evangélico, por exemplo, apesar do comparecimento a um jantar discreto na casa do presidente da Federação das Indústrias de São Paulo(Fiesp), Paulo Skaf, em 6 de abril.

Em meio ao vácuo deixado por Tarcísio, quem tem se apresentado ao lado do senador fluminense é o empresário Pablo Marçal, que ficou em terceiro lugar na eleição para a prefeitura de São Paulo, em 2024, pelo PRTB. Trata-se de um desafeto do governador, que apoiou na época a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB).





A aproximação ocorreu por meio de Filipe Sabará, ex-secretário municipal de Desenvolvimento Social. Flávio se encontrou com Marçal por pelo menos duas vezes, com o objetivo de articular ações no meio digital e receber o apoio do ex-coach, agora filiado ao União Brasil. Marçal está inelegível até 2032, pelos crimes de captação e gastos ilícitos e abuso de poder econômico.

‘No momento certo’

Aliados de Tarcísio desconversam sobre a falta de interação, que também pode ser verificada nas redes sociais de ambos. Flávio estaria mais preocupado neste momento, argumentam interlocutores, com a formação de palanques em outros estados. Além disso, o governador teria garantido que se empenharia na disputa à Presidência “no momento certo”, mais perto do período eleitoral de fato.

Flávio informara que, no evento marcado para 30 de março, também seria anunciada a chapa majoritária em São Paulo. As negociações, no entanto, estão travadas por conta de um impasse sobre a segunda vaga ao Senado. O preferido de Tarcísio é o presidente da Alesp, André do Prado (PL), que tenta diminuir as resistências ao seu nome do ex-deputado Eduardo Bolsonaro com ajuda do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto (leia mais na matéria abaixo).

Oponente de Flávio à direita, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), mudou provisoriamente para a casa das filhas, em São Paulo, para facilitar a pré-campanha. Outro cotado na disputa, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), também circula regularmente pelo estado. A presença dos dois pressiona ainda mais o senador a marcar território.

A justificativa para a migração de Caiado incluiu fatores logísticos, pela maior facilidade de deslocamento, mas também estratégicos, com a proximidade da Faria Lima e da Fiesp. Os dois já fizeram eventos de anúncios das respectivas pré-candidaturas na capital paulista.

Elogio a Zema

Anteontem, Tarcísio recebeu a Medalha da Inconfidência, principal honraria de Minas Gerais, em Ouro Preto. O evento teve a presença de Zema, que foi elogiado pelo governador paulista. Em seu discurso, Tarcísio criticou a polarização política, com que o Brasil “gasta muito tempo” e “não leva a nada”.

Um dos primeiras compromissos públicos de peso dos candidatos ao Planalto no flanco da direita em São Paulo deverá ser a Agrishow, feira de referência em maquinário agrícola, realizada entre os dias 27 de abril e 1º de maio, em Ribeirão Preto, no interior do estado. Flávio deve comparecer no primeiro dia, assim como Tarcísio, mas ainda não há confirmação de agenda conjunta.

Zema irá ao evento no dia seguinte. A equipe de Caiado ainda não informou a agenda do ex-governador.

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