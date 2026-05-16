A- A+

Governo Tarcísio não comparece a evento com Flávio Bolsonaro por causa de gripe, segundo assessoria Nome do governador de São Paulo aparecia como "confirmado" em peças de divulgação do lançamento, que foi dividido em dois eventos

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não compareceu ao segundo evento de lançamento da pré-candidatura do deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP) ao Senado. A agenda ocorreu na manhã deste sábado, 16, em Sorocaba, no interior paulista. Segundo a assessoria, Tarcísio não compareceu porque estava sem voz, em razão de uma gripe.

O nome do governador aparecia como "confirmado" em peças de divulgação do lançamento, que foi dividido em dois eventos. O primeiro foi realizado em Campinas, também no interior do Estado, no fim da tarde de ontem, 15, e contou com a participação de Tarcísio.

Além do governador, o senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) aparecia como confirmado nas peças de divulgação. Flávio participou de ambos os eventos.

Conforme informações da assessoria, o governador informou à organização do evento de Sorocaba que não iria comparecer. Também segundo a assessoria, os primeiros sintomas da falta de voz apareceram na quinta-feira, durante o evento Caravana 3D SP, realizado no ABC Paulista. No fim do dia, ao participar do lançamento de Derrite em Campinas, Tarcísio relatou dificuldades para falar. Na manhã deste sábado, acordou ainda gripado e sem voz.

Veja também