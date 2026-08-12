A- A+

Eleições 2026 Tarcísio não mencionou o nome do Flávio Bolsonaro uma única vez no debate da Band, diz Haddad Ex-ministro da fazenda citou investigações e suspeitas envolvendo Flávio, entre elas o caso das "rachadinhas", a compra de imóveis com dinheiro vivo e as transações da loja de chocolates do senador

O candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira, 11, que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) tenta se afastar da candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência. Segundo o petista, o nome do senador não foi mencionado pelo governador durante o debate promovido pela Band TV no domingo, 9.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas e o candidato do PT ao governo do estado, Fernando Haddad Foto: Paulo Pinto e Fabio Pozzebom/Agência Brasil

"Eu não tenho o problema que o Tarcísio tem de tentar me afastar do candidato a presidente. Quem tem problema com o candidato é o Tarcísio, que não mencionou o nome do Flávio Bolsonaro uma única vez no debate da Band", disse Haddad, durante sabatina da RedeTV!.

O ex-ministro citou investigações e suspeitas envolvendo Flávio, entre elas o caso das "rachadinhas", a compra de imóveis com dinheiro vivo e as transações da loja de chocolates do senador. Também associou o candidato presidencial e Tarcísio às suspeitas envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro.

Questionado sobre o motivo de não ter explorado o assunto no debate, Haddad afirmou que preferiu concentrar suas intervenções em temas estaduais. "Eu estava usando o meu tempo para falar do Estado. Não quero constrangê-lo tanto com as coisas que ele tem que explicar; quero discutir o Estado", declarou.

Veja também