Tarcísio: não topamos impunidade, mas julgamento sem provas de Bolsonaro deixaria ferida aberta

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou neste domingo, 7, que a impunidade para os condenados pelo 8 de Janeiro deixaria uma "cicatriz". Ele disse, porém, que uma "condenação sem provas" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) abriria uma "ferida aberta" no País.



"Não se pode destruir a democracia sob pretexto de resgatá-la. A gente não topa a impunidade. A impunidade deixaria uma ferida aberta, uma cicatriz, mas também não podemos topar uma condenação sem prova. A condenação sem prova abre ferida que nunca vai fechar", declarou o governador durante ato bolsonarista de 7 de Setembro na Avenida Paulista, em São Paulo. arcísio referiu-se a Bolsonaro como "a maior liderança de direita" e afirmou que o ex-presidente é o único nome do segmento para 2026.



A manifestação bolsonarista pede a anistia de Jair Bolsonaro (PL) e critica o Supremo Tribunal Federal. O ato reúne o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia, além de outros políticos aliados ao ex-presidente.

