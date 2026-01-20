Tarcísio nega articulação política e diz que visitará Bolsonaro na Papudinha para manifestar solidar

A- A+

Eleições 2026

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta terça-feira (20) que vai visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na unidade prisional conhecida como Papudinha, no Distrito Federal, para manifestar solidariedade e apoio.

A visita foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e está marcada para a próxima quinta-feira (22), entre 8h e 10h.

“Está prevista para quinta-feira essa visita. Eu fico satisfeito de ele ter me dado essa oportunidade, porque eu vou lá visitar um amigo, sobretudo um grande amigo, uma pessoa que eu tenho muita consideração. Vou manifestar a minha solidariedade, o meu apoio, ver se ele está precisando de alguma coisa e reforçar que ele sempre vai poder contar comigo”, afirmou o governador durante a entrega de 114 moradias populares em São José da Bela Vista, cidade a cerca de 85 quilômetros de Ribeirão Preto, no interior paulista.

Esse será o primeiro encontro entre os dois após Bolsonaro ter sido preso preventivamente, no fim de novembro, e começar a cumprir pena em seguida. Também será a primeira conversa desde que o ex-presidente indicou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), seu filho, como pré-candidato à Presidência, em dezembro.

Uma visita de Tarcísio chegou a ser marcada, ainda em novembro, para ocorrer 10 de dezembro, na casa de Bolsonaro, onde ele estava em prisão domiciliar. Entretanto, foi cancelada após o ex-presidente ser preso preventivamente, no dia 22 de novembro.

A solicitação para o novo encontro foi apresentada na segunda-feira pela defesa de Bolsonaro, que está preso desde a última quinta-feira no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF), conhecido como "Papudinha" por ficar ao lado do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por uma tentativa de golpe de Estado e todas as suas visitas precisam ser autorizadas por Moraes.

Como o Globo mostrou, apesar das afirmações públicas de que tentará a reeleição em São Paulo, Tarcísio vem ampliando movimentos para se manter na corrida ao Palácio do Planalto, com críticas ao governo Lula e acenos a Bolsonaro.

Nos últimos dias, o governador procurou ministros do STF para defender a concessão de prisão domiciliar ao seu principal padrinho político, em movimento interpretado por bolsonaristas como um gesto para preservar vínculo e manter canal direto com o núcleo que hoje influencia decisões.

