Tarcísio nomeia próprio cunhado e irmão de Michelle Bolsonaro como seus assessores

A- A+

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nomeou o seu próprio cunhado e o irmão da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro para ocuparem cargos de assessores em seu governo. As nomeações foram publicadas na edição desta quarta do Diário Oficial do estado.

Como mostrou reportagem do Globo, Diego Torres Dourado, cunhado de Bolsonaro, ganhou voz na campanha de Tarcísio e ajudou a aplicar uma "overdose" de bolsonarismo na campanha do então candidato. Frequentador do Palácio da Alvorada na época em que Bolsonaro ainda era presidente, Torres é evangélico e tem contato com o mundo político e de personalidades do bolsonarismo. Ele ocupará o cargo de "Assessor Especial do Governador I" no Bandeirantes.

Já o cunhado de Tarcísio, Mauricio Pozzobon Martins, ocupará o cargo de "Assessor Especial do Governador II". Militar de carreira, era dono do imóvel que o governador usou como domicílio eleitoral em São José dos Campos e recebeu R$ 60 mil da campanha por "serviços de administração financeira", segundo dados que constam no sistema de prestação de contas, o DivulgaCand.

Tarcísio também nomeou o policial federal Danilo César Campetti para ocupar a função de Assessor Técnico de Gabinete. Bolsonarista, Campetti fazia parte da equipe que estava acompanhando Tarcísio em uma agenda em Paraisópolis, quando houve tiroteio. A Procuradoria Regional Eleitoral (PRE-SP) representou contra Tarcísio por uso indevido da força policial em agenda de campanha.

Veja também

ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS Atos terroristas: os 11 pontos para entender tudo desde o 8 de janeiro