Justiça Tarcísio pede a Moraes para visitar Bolsonaro, em prisão domiciliar O ex-presidente está preso em casa desde a última segunda-feira por determinação do ministro Alexandre de Moraes

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está me prisão domiciliar, na próxima quinta-feira, dia 7 de agosto.

Bolsonaro está preso em casa desde a última segunda-feira por determinação do ministro Alexandre de Moraes, que apontou que o ex-presidente descumpriu medidas cautelares impostas anteriormente.

No pedido, Tarcísio afirma que é correligionário e amigo de Bolsonaro e diz considerar que "existem razões político-institucionais e humanitárias que justificam a autorização de visita pessoal".

O ministro Moraes determinou a prisão de Bolsonaro por "reiterado descumprimento de medidas cautelares". Ele afirmou que o ex-presidente "ignorou e desrespeitou" a Corte e justificou a medida com base na participação remota de Bolsonaro por telefone na manifestação contra o STF e a favor da anistia que reuniu apoiadores em Copacabana, na Zona Sul do Rio, no domingo.

Uma das cautelares impostas pelo ministro em decisão anterior foi a proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros.

"O flagrante desrespeito às medidas cautelares foi tão óbvio que, repita-se, o próprio filho do réu, o senador Flávio Nantes Bolsonaro, decidiu remover a postagem realizada em seu perfil, com a finalidade de omitir a transgressão legal", escreveu Moraes.

