Justiça

Tarcísio pede ao STF para visitar Bolsonaro e aguarda aval para remarcar ida a Brasília

Expectativa da equipe do governador paulista é que viagem ocorra nesta terça-feira

O ex-presidente Jair Bolsonaro no ato do 7 de setembro de 2024 na Avenida Paulista, em São Paulo, ao lado do pastor Silas Malafaia (à esq.) e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP)O ex-presidente Jair Bolsonaro no ato do 7 de setembro de 2024 na Avenida Paulista, em São Paulo, ao lado do pastor Silas Malafaia (à esq.) e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) - Foto: Nelson Almeida/AFP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cancelou uma visita programada a Brasília nesta segunda-feira e entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar preventiva e foi condenado, na semana passada, a 27 anos e 3 meses de prisão pela tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes.

Aliado próximo de Bolsonaro e nome mais cotado como presidenciável pelo bolsonarismo em 2026, Tarcísio aguarda uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal da trama golpista, para saber se poderá visitar o ex-presidente em sua casa, em Brasília.

A expectativa da equipe do governador é que a viagem ocorra nesta terça-feira, caso o pedido seja acolhido.

Além de buscar o encontro com Bolsonaro, Tarcísio tem se movimentado para articular apoio político a um projeto de lei que conceda anistia ampla e irrestrita ao ex-presidente e a outros réus condenados pelo STF por envolvimento na tentativa de golpe.

O texto ainda não foi formalmente apresentado, mas a oposição bolsonarista e parte dos parlamentares do Centrão pressionam para que uma versão do texto seja pautada no Congresso.

