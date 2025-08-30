A- A+

ELEIÇÕES 2026 Tarcísio: primeiro ato, se eu for presidente, será conceder indulto a Bolsonaro O governador de São Paulo voltou a negar, porém, a intenção de se candidatar à Presidência em 2026

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que sua primeira medida se vier a ser presidente da República seria conceder um indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele foi questionado se concederia o indulto em entrevista ao Diário do Grande ABC, publicada nesta sexta-feira, 29. "Na hora. Primeiro ato Porque eu acho que tudo isso que está acontecendo é absolutamente desarrazoado", afirmou.

Ele voltou a negar, porém, a intenção de se candidatar à Presidência em 2026. "Eu não sou candidato à Presidência, vou deixar isso bem claro. Todo governador de São Paulo é presidenciável, pelo tamanho do Estado, um Estado muito importante. Mas vamos pegar na história recente qual foi o governador de São Paulo que se tornou presidente da República: o último foi Jânio Quadros e o penúltimo foi Washington Luís", afirmou.

Tarcísio também disse que não confia na Justiça e que não vê elementos para a condenação de Bolsonaro, que começa a ser julgado por tentativa de golpe na próxima terça-feira no Supremo Tribunal Federal (STF). "Não acredito em elementos para ele ser condenado, mas infelizmente hoje eu não posso falar que confio na Justiça, por tudo que a gente tem visto", disse.

O governador ainda defendeu a anistia aos condenados por tentativa de golpe de Estado e a "prerrogativa" do Congresso em construir uma "solução política". "A gente tem falado com partidos, acredito muito em uma saída política via Congresso, e o Congresso tem que ter sua prerrogativa respeitada para construir uma solução política. Essa solução (anistia) não é novidade, esteve presente em outros momentos do Brasil", declarou, citando episódios desde revoltas do período colonial até o "movimento de 64".

Na entrevista, Tarcísio ainda cobrou o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para que paute a anistia. Ele não citou Motta nominalmente. "Entendo que os presidentes da Casa têm que submeter isso à vontade do plenário, e não pode ter interferência de outro Poder".



