A- A+

CÂMARA Tarcísio: Projeto contra devedor contumaz ganha impulso no Congresso com operação O governador paulista afirmou que seguirá trabalhando em conjunto com órgãos federais para que fraudadores não prejudiquem as empresas que operam "dentro das regras do jogo"

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), acredita que o projeto que endurece regras contra devedores contumazes, que está na Câmara, ganha força com a operação Poço de Lobato.

A ação foi deflagrada nesta quinta-feira, 27, para investigar um esquema bilionário de sonegação envolvendo o Grupo Refit, dono da antiga refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro.

"Quando você tem operações que escancaram esse tipo de esquema, aqueles projetos que muitas vezes encontram barreiras no Congresso ganham força. Não tenho dúvida que o projeto do devedor contumaz ganha impulsão. E ele é fundamental. O PLP 125 é fundamental e vai ser mais um instrumento à disposição do Estado para combater esse tipo de fraude", comentou o governador na coletiva de imprensa sobre a operação.

Também presente na coletiva, o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, ressaltou que não houve motivação política na operação.

"Pelo contrário, Receita Federal, Ministério Público Federal e Polícia Federal vão fazer o que tem que ser feito e alcançar quem tem que ser alcançado", declarou Barreirinhas, após frisar que o Brasil sai ganhando quando órgãos estatais trabalham com independência.

Antes de encerrar a coletiva, Tarcísio disse que seguirá trabalhando em conjunto com órgãos federais para que fraudadores não prejudiquem as empresas que operam "dentro das regras do jogo". "O País como um todo, o Estado brasileiro, sai vitorioso depois de uma operação como essa", declarou o governador.



Veja também