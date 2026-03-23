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São Paulo Tarcísio rebate crítica de Lula sobre relação com prefeitos: "Tem gente que só vive de politicagem" Governador de São Paulo alega que adversários engajam em "narrativa que não vai colar" durante entrega de veículos do Fundo Social aos municípios

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), rebateu, nesta segunda-feira, 23, a afirmação do presidente Lula (PT) de que não mantém boa relação com os prefeitos do interior do estado, o que poderia ser um trunfo na campanha do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

O incumbente alegou que se trata de uma “narrativa que não vai colar” e criticou, sem mencionar nomes, que adversários políticos estariam fazendo “politicagem”.

— Para quem diz que a gente não vai atender bem, ou não atende bem os prefeitos de São Paulo, esquece. Procura outra narrativa porque essa não vai colar. Vocês estão muito enganados — afirmou Tarcísio, durante evento de comemoração dos 58 anos do Fundo Social, chefiado pela primeira-dama, Cristiane Freitas, e que teve a entrega de 350 veículos destinados às prefeituras para a área de assistência.

Na semana passada, durante uma caravana com prefeitos e algumas horas antes de o PT anunciar a pré-candidatura de Haddad ao Executivo paulista, o presidente Lula afirmou que “os prefeitos de São Paulo são mal recebidos pelo governo do estado”, em uma crítica direta a Tarcísio. Como mostrou o Globo, essa deve ser uma tática frequente de campanha para diminuir a rejeição do PT no interior.

O governador disse, nesta segunda, que “registra tudo” o que as prefeituras solicitam ao estado, mas que “obviamente que temos as limitações orçamentárias e financeiras”.

— Mas pode ter certeza que aqui tem criatividade, responsabilidade fiscal, e com isso a gente vai conseguindo fazer os atendimentos da maneira que vocês também possam fazer os melhores mandatos, atender da melhor forma possível as pessoas. Nada passa esquecido — declarou ele à plateia, formada por gestores e secretários municipais.

— Quem pensa que vai ter vez aqui, no nosso interior, esquece, não vai ter, porque a gente aqui vai cuidar. Sabe por quê? Porque a gente não está aqui para fazer politicagem. Tem gente que só vive de politicagem — acrescentou Tarcísio. — Quem não tem competência não vai entrar aqui — completou.

Apesar de negar atritos com as prefeituras, o Globo apurou no ano passado que a gestão passou por um “teste de fogo” em meio a reclamações sobre a demora em repasses e bloqueios em áreas específicas, como verbas do turismo. Aliados do próprio governador apontaram que a gestão “demorou a acordar” nesse ponto e que iniciativas como as “Caravanas 3D”, que buscam aproximação dos gabinetes com viagens ao interior, foram uma resposta a essas críticas.

De acordo com pesquisa Datafolha realizada entre os dias 3 e 5 de março, Tarcísio marcou 44% das intenções de voto no primeiro turno, contra 31% de Fernando Haddad, com margem de erro de dois pontos percentuais. A diferença chega a 19 pontos percentuais no interior, contra 6 pontos na capital paulista, números estes que podem variar até quatro pontos para mais ou para menos.

Outro possível oponente nas urnas que ensaia uma plataforma crítica ao atendimento aos prefeitos é o ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB), que governou o estado por oito meses com a desincompatibilização de Geraldo Alckmin do cargo para concorrer a presidente, em 2018. Ele tenta viabilizar uma candidatura mesmo com Haddad confirmado no pleito.

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