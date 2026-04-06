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Eleições 2026 Tarcísio rebate vídeo de Haddad que destaca investimentos federais em obras paulistas Governador de São Paulo participou da abertura do 68º Congresso Estadual de Municípios, na capital paulista, nesta segunda-feira (6)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), rebateu os vídeos publicados por Fernando Haddad (PT) na sexta-feira (3) e no sábado (4), nos quais o adversário da eleição deste ano afirmava que era o governo Lula quem bancava "grande parte" de importantes obras no estado.

Haddad e o PT postaram nas redes sociais, durante o feriado, as primeiras inserções partidárias desde que o ex-ministro da Fazenda foi anunciado pré-candidato ao governo de São Paulo. As peças serão veiculadas na televisão nesta semana. Nos dois materiais, o ex-ministro da Fazenda destaca os investimentos do governo federal em grandes obras de São Paulo.

Nesta segunda-feira (6), durante a abertura do 68º Congresso Estadual de Municípios, na capital paulista, Tarcísio classificou as peças como uma tentativa de "compartilhar a paternidade" desses projetos, como o trecho Norte do Rodoanel e a expansão de linhas do Metrô.

— O Ricardo Nunes falou da linha 17 do metrô. Quanto tempo esperando. E o que chama a atenção é como isso tem incomodado alguns. Tem incomodado a oposição, que coloca até propaganda na TV para tentar se apropriar da obra alheia. Dizendo, olha, em algum momento no passado o BNDES emprestou um dinheiro e aquela obra ficou parada por uma série de anos — disse o governador. — Não adianta querer compartilhar a paternidade agora, pois isso é uma grande bobagem. A população cansou de politicar. A população quer entrega.

Em um dos vídeos de Haddad, o presidente Lula (PT) aparece conversando com o ex-ministro por telefone. No outro, o pré-candidato aparece sozinho. Sem citar diretamente Tarcísio, Haddad afirmava que “o governo do estado nunca mostra os bilhões investidos pelo governo Lula”.

— Repasses diretos, financiamentos via BNDES, garantias para empréstimo e a renegociação da dívida de São Paulo, que eu mesmo conduzi como ministro da Fazenda, viabilizando essas obras, mas isso eles não revelam — diz o ex-ministro no material, intitulado "a verdade sobre as obras em São Paulo".

No outro, Haddad se refere ao estado como “o grande motor da economia do país” e afirma que “nunca um governo federal trabalhou tanto por São Paulo”.

Nas imagens, aparecem obras como o trecho Norte do Rodoanel, que teve financiamento de R$ 1,3 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Trem Intercidades (TIC) que vai ligar São Paulo até Campinas (que também terá financiamento via BNDES), a expansão de linhas do Metrô, como a Linha 2 (Verde), hospitais e equipamentos de saúde e unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida.

A disputa de paternidade sobre grandes obras em São Paulo já vem sendo desenhada há meses por Tarcísio e Haddad, como mostrou O GLOBO, e já até causou trocas de farpas em público entre as duas gestões. Em março, Lula usou um evento com prefeitos em São Paulo para dizer que o atual governador anuncia obras custeadas pelos dois entes “como se fossem dele”.

— Tanto o trem, quanto o túnel e metrô, é dinheiro financiado pelo BNDES em nome do governo federal. Aqui em São Paulo, praticamente 60% das casas construídas são do Minha Casa, Minha Vida, que aqui eles dão o nome de Casa Paulista. E o governador tem inaugurado muitas dessas casas, ele poderia pelo menos ter a singeleza de dizer “essas casas são feitas pelo governo federal, e eu pedi licença para chamar de Casa Paulista”. Que é um programa criado pelo Alckmin quando era governador. Nem nome ele criou, só plagiou — falou na ocasião.

Dias depois, em um evento no Palácio dos Bandeirantes para anunciar novas unidades do Casa Paulista, Tarcísio rebateu as críticas do presidente da República, afirmando que “não fica chateado porque está acostumado a ouvir as bobagens dele”.

– Quem não tem o que mostrar tem que viver de narrativa, de propaganda. O problema é que o cidadão já não se enxerga mais na propaganda. Quando alguém tem que vir para SP para participar de determinadas entregas para dizer “o BNDES financiou isso”, ou seja, está celebrando operação de crédito, que é obrigação do banco, como se a operação de crédito fosse um favor. É o core do banco, se o BNDES não existir para financiar a infraestrutura vai existir para que? — falou.

Em dezembro, durante o evento de inauguração da primeira etapa do Rodoanel Norte, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, reclamou da falta de menção ao financiamento do banco federal na placa de inauguração da obra. Tarcísio, por sua vez, exaltou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e atribuiu o atraso da obra à corrupção em governos anteriores e à operação Lava-Jato.

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