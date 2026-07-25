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DIPLOMACIA Tarcísio recebe Javier Milei no Palácio do Bandeirantes Após o evento no Palácio dos Bandeirantes, Milei e Tarcísio participarão da convenção nacional do Partido Liberal (PL) que vai oficializar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), recebeu neste sábado, 25, o presidente da Argentina, Javier Milei, para conceder a Ordem do Ipiranga, a mais alta honraria do Estado.

A cerimônia foi realizada no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, e integra a agenda oficial do chefe de Estado argentino no Brasil, antecipada pelo Estadão.

O evento foi fechado à imprensa. Jornalistas não puderam acompanhar a solenidade, que ocorreu sem discursos e sem entrevista coletiva.

Milei chegou acompanhado do ministro de Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto da Argentina, Pablo Quirno, do cônsul-geral da Argentina em São Paulo, Luis María Kreckler, e da irmã Karina Milei, secretária-geral da Presidência.

O chefe de Estado foi recebido por Tarcísio e pela primeira-dama do Estado de São Paulo, Cristiane Freitas. Eles posaram para fotos antes de seguirem para a cerimônia de entrega da honraria.

Após o evento no Palácio dos Bandeirantes, Milei e Tarcísio participarão da convenção nacional do Partido Liberal (PL) que vai oficializar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência.

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