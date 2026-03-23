A- A+

São Paulo Tarcísio recebe Mário Frias fora da agenda em meio a articulações para o Senado em São Paulo Deputado federal tem a simpatia do núcleo bolsonarista para disputar uma vaga em 2026

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), teve um encontro fora da agenda oficial nesta segunda-feira, 23, com o deputado federal Mario Frias (PL), cotado para disputar uma das vagas ao Senado pelo grupo político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Frias foi secretário da Cultura durante o governo Bolsonaro. Segundo apurou o GLOBO, a sua participação no pleito tem a simpatia do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que disputará a Presidência da República e está inclinado a articular por um nome próximo do irmão, Eduardo.

O diagnóstico de momento é que o deputado estadual Gil Diniz (PL), que seria o nome preferido de Eduardo, não tem viabilidade política, por desagradar Tarcísio. O principal concorrente hoje, dentro do núcleo bolsonarista de campanha, seria o vice-prefeito da capital, o coronel Ricardo Mello Araújo (PL).

Outras alternativas passam pela deputada federal Rosana Valle (PL), que conta com o apoio da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, e o pastor evangélico Marco Feliciano (PL), que foi preterido da disputa na eleição passada, ante o astronauta Marcos Pontes, eleito pelo partido de Valdemar Costa Neto.

Tarcísio demonstrou preocupação, em reunião com Bolsonaro, sobre a possibilidade de perder uma ou até as duas cadeiras no Senado para integrantes do governo Lula (PT). Interlocutores dizem que ele prefere um nome mais de centro para tirar votos de políticos mais à esquerda, mas a falta de candidatos competitivos nas pesquisas surge como entrave.

Uma sugestão levada ao governador passa pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado, André do Prado (PL), que era cotado para vice de Tarcísio, mas deve perder a competição contra Felício Ramuth (PSD), atual ocupante do cargo. Prado, contudo, é mais próximo da ala de Valdemar do que do bolsonarismo.

Há quem aposte ainda que Eduardo pode insistir em registrar uma candidatura mesmo fora do país, a depender do cenário. Ele perdeu o mandato de deputado por faltas depois de viajar aos Estados Unidos e articular sanções contra autoridades brasileiras com o governo de Donald Trump.

A primeira vaga está encaminhada com o deputado federal Guilherme Derrite (PP), ex-secretário estadual de Segurança Pública. Do lado oposto, a ministra do Planejamento, Simone Tebet (PSB), mudou de partido e de domicílio eleitoral para concorrer em São Paulo.

Os ministros do Empreendedorismo, Márcio França (PSB), e do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), estão cotados para o segundo posto. Lula também pressiona o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) a avaliar a possibilidade, mas o partido rejeita a ideia.

Frias participa, oficialmente, de um evento em comemoração aos 58 anos do Fundo Social de São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual, que terá entregas de veículos para a área de assistência dos municípios. O evento começou por volta das 15h.

Veja também