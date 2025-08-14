A- A+

São Paulo Tarcísio se reúne com empresários na casa do cantor Latino Compromisso não constava da agenda; jantar ocorreu na noite da terça-feira, no Jardim Europa

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) se reuniu, na noite da última terça-feira (12), com empresários e influenciadores na casa do cantor Latino, no Jardim Europa, em São Paulo.

O encontro teve a presença de Flávio Rocha, dono da Riachuelo, sócio-diretor da Sawary Jeans, Pedro Mota, Marcelo Prando, da indústria de termoplásticos, e Rodrigo Inácio de Lima Oliveira, fundador da produtora de funk GR6, entre outros representantes do meio artístico.

O jantar foi organizado por Latino e não constou da agenda do governador. O Palácio dos Bandeirantes foi questionado sobre o motivo do compromisso não ter sido divulgado, mas não respondeu.

Segundo o Globo apurou, o jantar foi organizado para que Tarcísio pudesse conversar sobre a situação do país e sobre suas ideias, ainda que o governador tenha negado qualquer intenção de se candidatar à presidência da República.

O governador não divulgou nada sobre o encontro em suas redes, mas Latino e os convidados sim. Em uma publicação feita no Instagram, o cantor que ficou conhecido por "Festa no Apê" chamou Tarcísio de possível "futuro presidente".

"Quanta honra poder receber o nosso (quem sabe!) futuro presidente e atual governador de SP Tarcísio de Freitas aqui em casa numa noite tão agradável, ao lado de amigos e empresários. Foi épico!!", escreveu na legenda. Já Pedro Mota se referiu ao governador como "o maior gestor do Brasil". "Não é sobre política, é sobre admiração pelo maior gestor do Brasil. Estar com você é sempre um aprendizado!", publicou.

Um dos nomes mais cotados para representar a direita na eleição presidencial de 2026, Tarcísio tem se colocado como candidato à reeleição, sempre defendendo que Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível, dispute o cargo.

Por outro lado, ele tem feito uma oposição cada vez mais forte ao presidente Lula (PT), especialmente em relação ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil, e tem se reunido com diversos setores empresariais.

Na semana que vem, ele vai participar de um encontro de cristãos empreendedores promovido pela Igreja Batista da Lagoinha de Alphaville.

