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SÃO PAULO Tarcísio sobe o tom e diz que Haddad é "o melhor ministro da Fazenda da história do Paraguai" Os dois devem se enfrentar nas urnas em outubro para ver quem comandará o estado de São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ironizou a gestão de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda durante uma entrevista nesta segunda-feira. Os dois devem se enfrentar nas urnas em outubro para ver quem comandará o estado de São Paulo pelos próximos quatro anos.

A declaração foi feita à rádio Jovem Pan. Tarcísio disse que o adversário foi o "melhor ministro da Fazenda da história do Paraguai". Segundo o governador, a carga tributária brasileira espanta empresas que decidem transferir os negócios para o país vizinho.

— Ele tem passagem brilhante pelo Ministério da Fazenda. Ele se tornou o melhor ministro da Fazenda da história do Paraguai, porque todas as empresas brasileiras foram para lá. Depois de garantir pro Brasil a maior carga tributária da sua história, uma carga que está batendo quase 22% do PIB, depois de deixar um rastro de empresas endividadas, de pessoas inadimplentes, o brasileiro endividado, um recorde de recuperação judicial, um aumento de sete pontos na relação dívida PIB, um rombo nas contas públicas.

A fala do govenador foi feita após um dos entrevistadores questioná-lo sobre a expectativa de voltar a enfrentar Haddad quatro anos após vencê-lo em 2022. Uma declaração feita pelo ex-ministro da Fazenda após os Estados Unidos classificarem o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) também foi mencionada. Na sexta-feira, Haddad afirmou nas redes sociais que Tarcísio defendia "uma relação de subserviência do Brasil diante dos Estados Unidos".





— Ele passa o dia todo gravando vídeo de mim, falando mal de mim. É um fã, deve ser. Ele devia apresentar um projeto para São Paulo. Você quer ser governador de São Paulo? Fala o que você pensa para São Paulo (...) O cara só fala bobagem. Não tem subserviência nenhuma. Aqui tem expectativa de combater o crime — diz Tarcísio.

Na entrevista, Tarcísio de Freitas fez elogios aos pré-candidatos Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (NOVO), mas disse não acreditar na possibilidade de uma terceira via. Ele reafirmou que seu candidato à Presidência da República é Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

— Só que tá muito polarizado, então não tem espaço para essas lideranças regionais emergerem como uma liderança nacional. Então a disputa vai ser entre Lula e o Flávio, não há dúvida disso — diz Tarcísio.

O governador também chegou a mencionar o caso do Banco Master, que afetou outros governos estaduais, como o do Rio de Janeiro:

— Sabe quantas vezes teve reunião com Vorcaro aqui em São Paulo? Nunca. Qual foi o investimento que o Fundo de Pensão de São Paulo que a a Previc ou a SPREV fez em CDBs do Master? Zero. Nenhum. Então a gente tá absolutamente tranquilo com relação a isso e isso não tem preço.

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