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POLÍTICA Tarcísio: STF está 'batendo cabeça' e não está conseguindo garantir segurança jurídica As declarações foram feitas pelo governador após agenda de campanha no Grajaú, na Zona Sul de São Paulo

O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta quarta-feira (9) que o Supremo Tribunal Federal (STF) está "batendo cabeça" e que a Corte não está conseguindo garantir segurança jurídica ao País.

As declarações foram feitas pelo governador após agenda de campanha no Grajaú, na Zona Sul de São Paulo.

Ele havia sido questionado sobre a decisão desta quarta do ministro Flávio Dino, do STF, que determinou a reintegração de Andrei Rodrigues ao cargo de diretor-geral da Polícia Federal (PF) e de Leandro Almada da Costa ao cargo de diretor de Inteligência Policial da PF. Os dois haviam sido afastados na terça-feira por liminar de outro ministro do Supremo, André Mendonça.

"O guardião da Constituição não está conseguindo mostrar para as pessoas que tem capacidade de produzir segurança jurídica. Estão batendo cabeça. As disputas internas estão ganhando espaço no noticiário. A preocupação, às vezes, é mais se guardar do que guardar a Constituição ou tutelar a segurança jurídica. Isso é muito grave", disse Tarcísio, criticando o fato de a decisão desta quarta de Dino ser monocrática e se contrapor à decisão colegiada da terça, referendada pela Segunda Turma do STF.

Segundo Tarcísio, essa situação no STF "acaba transpondo", também, para a disputa eleitoral deste ano. "Porque transforma a eleição num plebiscito. É este modelo de segurança jurídica que a gente quer ou a gente quer uma transformação, a gente quer uma mudança para ter paz?", questionou. "Não existe paz sem justiça. Não existe justiça sem resposta. Então é isso que a gente vai ver na eleição", seguiu o governador.

Segundo ele, a população brasileira também está ficando bastante cansada de discussões envolvendo o STF. "Olha a quantidade de movimentos de juristas, ex-presidentes do tribunal e empresários assinando manifestos. A gente espera que a paz e harmonia sejam restabelecidas e que os órgãos cumpram seus papéis", frisou.

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